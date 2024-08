Hace unos días se volvió viral un caso descorazonador en el que Dinsey World buscaría evitar la responsabilidad de una muerte en sus instalaciones por una aparente negligencia de su personal.

La pareja formada por Jeffrey Piccolo y la Dra. Kanoporn Tangsuan visitó el famoso parque de diversiones de Orlando, Florida, en octubre del 2023. Ahí, los visitantes decidieron tomar sus alimentos en uno de los restaurantes del lugar, pero advirtieron, con cierta insistencia, las alergias que padecía Tangsuan. Horas después, ese mismo día, la esposa moriría de una anafilaxis. En la autopsia se encontraron elementos elevados de los alérgenos mencionados.

Por ello, Piccolo busca demandar a Disney con una remuneración de 50 mil dólares. Sin embargo, la empresa de entretenimiento arguyó que los visitantes aceptaron los peligros del lugar y, por lo tanto, no tienen ninguna responsabilidad de la tragedia.

Lo increíble es que el argumento está basado en una cláusula de términos y condiciones del uso de Disney+. La empresa mostró el registro del 2019 en el que Piccolo se subscribió a una prueba gratuita de un mes de la plataforma de streaming aceptando el uso y riesgo de los productos de Disney.

Los abogados del demandante aseguran que esto cae en el absurdo y el juicio, si es que habrá, aún no se define. No obstante, Disney no es la única empresa que tiene políticas de este tipo. Casi a diario los consumidores renuncian, sin saberlo, sus derechos a demandar a empresas.

Estos son los antecedentes

En el historial aparecen otros dos casos muy sonados.

El primero involucra a Airbnb. La empresa de hospedajes fue demandada por homicidio culposo debido a que un hombre murió en uno de sus alquileres. Si bien el sujeto no había sido el titular de la renta, Airbnb demostró que esa persona estaba suscrita al servicio, con lo que había aceptado los términos y condiciones del uso y riesgo de la empresa.

En el segundo caso, Walmart habría rechazado una demanda de derechos civiles luego de que uno de sus empleados acusara, sin pruebas, de robar a una familia.

La confrontación, en estos dos casos, debió salir de los juzgados para entrar en una instancia de arbitraje, como podría resultar en el caso de la historia de Disney.

