El servicio de streaming Disney+ lanza interesantes estrenos en la plataforma, ya que hoy 8 de diciembre también se estrena The most magical story on earth: 50 years of Walt Disney World, el cual ya está disponible para disfrutar y conocer un poco más sobre el mundo de Walt Disney World.

The Walt Disney Company celebra el 50 aniversario de Walt Disney World Resort y brinda un especial en el que los espectadores podrán acceder a un viaje histórico, que abarda medio siglo y más en Walt Disney World Florida.

Walt Disney World Resort cumple 50 años de divertir a las familias del mundo. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

A través de una mirada exhaustiva, que incluye un pasado, el presente y un posible futuro del conocido destino de vacaciones, los fans pueden acceder a material inédito y vislumbrar el viaje que dio vida a la visión de su creador, Walt Disney.

Este viaje histórico está listo para disfrutar de medio siglo del parque de diversiones más grande y famoso del mundo, en el que hay asombrosos espectáculos viuales y musicales, actuaciones de artistas reconocidos y entrevistas a celebridades.

XM