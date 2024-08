Disney Plus transmitirá concierto de Natanael Cano; conoce la hora y en qué países

Natanael Cano, uno de los artistas más destacados del género regional mexicano a nivel mundial, ha alcanzado numerosos éxitos a una edad temprana. Originario de Hermosillo, Sonora, y pionero de los corridos tumbados, sigue marcando la historia musical.

En una muestra de su creciente popularidad, uno de sus próximos conciertos será transmitido en vivo por Disney Plus.

La cuenta oficial de Disney Plus Latinoamérica anunció en redes sociales que el concierto de Natanael Cano, programado para el viernes 23 de agosto en la Ciudad de México, estará disponible en su plataforma de streaming.

La publicación detalla: "El concierto de la megaestrella Natanael Cano se transmitirá en vivo desde CDMX el 23 de agosto a partir de las 21:30". El espectáculo se llevará a cabo en el renovado Estadio GNP Seguros y permitirá a los fanáticos en México y Latinoamérica disfrutar del evento en tiempo real a partir de las 21:30 horas (hora central de México).

Los corridos tumbados siguen haciendo historia�� Se viene una noche inolvidable! ��



El concierto de la mega estrella Natanael Cano se transmitirá en vivo desde CDMX el 23 de agosto a partir de las 21:30�������� 22:30 �������� 23:30 ���� 00:30���� #NatanaelEnDisneyPlus pic.twitter.com/1h0VihiodL— Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 16, 2024

¿Quién es Natanael Cano?

Nathanael Rubén Cano Monge, conocido como Natanael Cano, es un talentoso cantante y compositor de 23 años que ha dejado una huella importante en el género del regional mexicano. Aclamado por ser el creador de los corridos tumbados, Cano ha revolucionado la música mexicana al fusionar el sonido tradicional de los corridos con ritmos modernos como el rap, hip-hop y R&B.

Esta innovadora mezcla ha dado lugar a una nueva ola de artistas destacados, incluyendo a Peso Pluma, Junior H y Xavi, entre otros.

Actualmente, el intérprete de "Madonna" se encuentra en medio de su gira Tumbado Tour 2024, con una serie de presentaciones en todo el país. La próxima semana, realizará su primer concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Debido al rotundo éxito de la venta de boletos, Disney Plus ha decidido transmitir el espectáculo en vivo para sus usuarios. Si no lograste conseguir entradas, aquí te proporcionamos todos los detalles para que no te pierdas este evento.

