Disney Plus: Las dos películas imperdibles para el fin de semana

Las plataformas de streaming son ampliamente conocidas en todo el mundo gracias a su facilidad para ver películas y series en cualquier momento, ya que no hay horarios para transmitirlas y cada persona elige qué quiere ver.

Disney+ ofrece una gran catálogo de películas, series y hasta documentales de varios estudios como Disney, Pixar, Marvel o National Geographic. Este servicio fue lanzado oficialmente el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, pero a finales del 2020 llegó a Latinoamérica y el Caribe, menos a Cuba.

Una de las comodidades que caracteriza a Disney+ es que se puede ver el contenido en cuatro dispositivos al mismo tiempo y se pueden crear hasta siete perfiles .

A continuación te recomendamos ver dos películas que son tan buenas que no te debes perder, te mantendrán pegado a la pantalla en todo momento y disfrutarás de historias increíbles.

El planeta de los simios: nuevo reino

También conocida como Kingdom of the Planet of the Apes en inglés, es una película que está ambientada varias generaciones después del reinado de César y los simios se han convertido en la especie dominante, relegando a los humanos a vivir en la sombra. Un nuevo y tiránico líder aparece para construir su imperio, mientras que otro simio inicia un viaje que le provoca dudas acerca de todo lo que conoce sobre su pasado. Por lo que tendrá que tomar decisiones que definirán el futuro de su especie y la de los humanos.

 

Intensamente 2

Riley pasó de ser una niña a una adolescente, por lo que ahora, su mente deberá enfrentarse a nuevos sentimientos; entre ellos están Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Ennui, también conocida como Aburrimiento. Riley se encuentra dividida entre abandonar a sus antiguas amigas por otras de la escuela secundaria, lo que la llevará a experimentar sentimientos que nunca antes había sentido.

 

