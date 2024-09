Agatha Harkness es un personaje icónico del universo Marvel que ha capturado la atención de los fans por su complejidad y su historia fascinante. Con su reciente protagonismo en la serie “Agatha: En Todas Partes”, la bruja ha resurgido en la cultura popular, lo que invita a explorar su origen y evolución a lo largo de los años.

Agatha Harkness hizo su debut en los cómics de Marvel en “Fantastic Four” #94, publicado en 1970. Creada por el escritor Stan Lee y el artista Jack Kirby, Agatha fue presentada como una anciana bruja que actúa como mentora de la joven superheroína Wanda Maximoff, conocida como la Bruja Escarlata. Desde sus inicios, el personaje se destacó por su astucia, su profundo conocimiento de la magia y su influencia en el desarrollo de Wanda.

ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO

Agatha tiene una rica historia familiar en los cómics. Se menciona que tiene un hijo, llamado Nicholas Scratch, quien también se involucra en la magia y, en algunos arcos, se presenta como un antagonista. La relación con su hijo es compleja y refleja su naturaleza como madre y bruja.

Su rol en los cómics

A lo largo de las décadas, Agatha se ha mostrado como un personaje multifacético. Si bien en sus primeras apariciones se la retrataba principalmente como una figura maternal y guía para Wanda, su historia también abarca momentos de antagonismo. En varias tramas, se ha explorado su relación complicada con la magia y el poder, mostrando que su interés por Wanda no siempre fue altruista.

Uno de los arcos más significativos en los cómics es “Avengers: The Children’s Crusade”, donde se revela que Agatha ha estado manipulando eventos desde las sombras. Su carácter se vuelve más oscuro, y se enfrenta a las consecuencias de sus acciones, lo que agrega profundidad a su personalidad.

ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO

La adaptación en “WandaVision”

La popularidad de Agatha Harkness aumentó exponencialmente con su aparición en la serie “WandaVision” de Disney+, estrenada en 2021. Interpretada por Kathryn Hahn, Agatha se presenta inicialmente como una vecina encantadora, solo para ser revelada como la villana principal. Su interpretación es un homenaje al personaje original de los cómics, manteniendo su esencia mientras se introduce un enfoque más contemporáneo y humorístico.

La serie explora la complejidad de su relación con Wanda, revelando tanto su admiración como su deseo de poder. El icónico estribillo "It Was Agatha All Along" se convirtió en un fenómeno viral, lo que consolidó a Agatha como un personaje querido por el público.

“Agatha: En Todas Partes”

Con el éxito de “WandaVision”, Marvel decidió expandir la historia de Agatha Harkness a través de su propia serie, titulada “Agatha: En Todas Partes”. Este proyecto promete profundizar en su historia, explorando sus orígenes, motivaciones y el uso de la magia en el contexto del universo Marvel.

Agatha Harkness ha recorrido un largo camino desde su primera aparición en los cómics. Su evolución de anciana bruja a villana compleja y, finalmente, a protagonista de su propia serie, refleja el interés continuo por personajes multifacéticos en el mundo del entretenimiento.

BB