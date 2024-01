Este miércoles 10 de enero hay nuevos contenidos en el servicio de streaming de entretenimiento familiar Disney+. Se trata de la serie BTS Monuments: Beyond the star y el especial de Los cuentos navideños de Mickey.

BTS Monuments: Beyond the star. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

BTS Monuments: Beyond the star

Es una serie original de Disney+ que hoy llega a su final en el servicio de streaming. La aclamada banda BTS celebra su 10° aniversario como ícono mundial del pop del siglo 21. Esta serie explora la vida cotidiana y los pensamientos más íntimos de los siete integrantes de BTS a medida que buscan el propósito y el significado de la vida.

BTS Monuments: Beyond The Star se suma a una enorme cantidad de contenido imperdible de BTS disponible en Disney+, como BTS: Permission to dance on stage–LA, la filmación exclusiva con calidad cinematográfica 4K del concierto en vivo de BTS en el Sofi Stadium de Los Ángeles en noviembre de 2021; SUGA: Road to D-DAY, un documental revelador que sigue al miembro de BTS SUGA en su viaje alrededor del mundo, desde Seúl hasta Tokio, Las Vegas y más allá en busca de inspiración musical para su álbum más reciente, D-DAY; j-hope IN THE BOX, un documental del detrás de escena de la creación del primer álbum solista de j-hope, Jack in the Box, e IN THE SOOP: Friendcation, un programa original de reality y viajes con un elenco lleno de estrellas que incluyen a V de BTS, Park Seojun de Itaewon Class, la estrella de Parasite Choi Wooshik, Park Hyungsik de Soundtrack #1 y Peakboy, y sigue a los cinco amigos que se aventuran en un viaje sorpresa y disfrutan juntos una gran cantidad de divertidas actividades

Los cuentos navideños de Mickey. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Los cuentos navideños de Mickey

Son una variedad de cortos relacionados con la Navidad que a partir de hoy está disponible en Disney+. Los cuentos navideños de Mickey traen a Mickey, Minnie y sus amigos junto a Santa, la señora Claus y los renos bebés favoritos de todos, Jingle y Jolly. Los cortos siguen a Mickey y sus amigos en las aventuras clásicas navideñas como son Goofy enseñando a armar un muñeco de nieve, la pandilla intentando conceder su deseo navideño colocando una estrella en la punta del árbol de Navidad de la plaza del pueblo, sorprender a Santa y mucho más.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM