"Ant-Man and The Wasp: Quantumania", ha llegado a los cines para dar inicio a la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Como ya es costumbre y parte indiscutible de la experiencia cinematográfica de Marvel, los fanáticos tienen la duda respecto a si esta película también tiene escenas post-crédito.

Buenas noticias: "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" expande el universo de nuestros superhéroes favoritos con grandes revelaciones y ¡escenas post crédito!



Así es. Agarra fuerte las palomitas de maíz y no te muevas de tu butaca de la sala de cine porque Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene escenas adicionales reveladoras que los fanáticos están esperando hace tiempo. ¡Y son más que importantes en el universo Marvel!

¿Cuántas escenas post crédito tiene Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

ESPECIAL/Disney+

Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene dos escenas post crédito :una a mitad de los títulos de crédito y otra al final. ¿Qué esperas para sacar tus entradas y ser testigo de una nueva fase en el UCM con Scott Lang (Paul Rudd)?

La nueva historia transporta a Ant-Man y The Wasp al Reino Cuántico en donde aparecen caras conocidas y se introducen nuevos personajes, entre ellos, al gran villano del UCM: Kang el Conquistador (Jonathan Majors).



Ant-Man and the Wasp: Quantumania es la tercera película de Marvel Studios protagonizada por Paul Rudd y llega a salas de cine el 16 de febrero con pre estreno el 15 de febrero.

Con información de Disney

FS