Disidente y su sonido "Hasta Siempre"

La banda tapatía Disidente se acerca a su aniversario número 20, y a casi dos décadas de ser una de las alineaciones más emblemáticas de la escena de rock nacional, Alex, Pedro, Gustavo y Hugo se plantean un nuevo ciclo en su camino sonoro.

El 6 de diciembre próximo será una fecha por demás especial, se presentarán por primera vez en el Teatro Diana en concierto para grabar un CD+DVD haciendo una retrospectiva de sus éxitos con invitados especiales, donde el factor sorpresa será una constante y en el que el público puede esperar muchas cosas, por ejemplo, canciones inéditas durante la velada.

En entrevista, dialogan sobre su futuro próximo en la música y el reto de buscar nuevos caminos sin dejar de perder su esencia. “Desde hace varios años atrás teníamos la idea de reversionar canciones del catálogo de la banda, pero en un formato acústico. Habíamos recibido mucha retroalimentación de parte de la gente que le gusta nuestra música y nosotros mismos, pero no considerábamos que era el momento adecuado, estábamos en otras ondas”, comparte Alex.

Sin embargo, todo tomó forma cuando publicaron hace dos años su último EP que se llamó “Universo 1”. “Y antes de sacar otro álbum, pensamos que era momento de hacer este proyecto, en primera instancia era hacer un disco con versiones acústicas, pero fue creciendo y nos fuimos entusiasmando cada vez más y culminamos tomando la decisión de hacerlo en el Teatro Diana que es la primera vez que nos presentamos ahí, es muy importante para nosotros y es el lugar idóneo que cuenta con las características necesarias para hacer este tipo de show”, explica el mismo vocalista.

Por su parte dice Gustavo que antes no se habían presentado en un foro como este porque sus shows son para darle paso al slam en explanadas, pero ahora por ser un formato acústico el concierto, el escenario es más que ideal.

Juegan con la duda

Alex señala que el nombre que eligieron para el espectáculo es “Hasta siempre” porque no saben cuánto tiempo seguirán haciendo esto de la música, pues como bien puede ser un adiós, también puede ser el comienzo de algo más ambicioso.

“Tenemos que conmemorar este momento porque el futuro es incierto y también aprovechamos porque habrá invitados especiales, todavía no los podemos mencionar, pero ya están ahí, eso nos entusiasma mucho, poder colaborar con otros artistas que admiramos”. Los encargados de la producción musical serán Flip Tamez e Íñigo, ambos integrantes de Jumbo.

Pedro explica que aún no saben cómo será la dinámica de anunciar a los invitados de su concierto, “no sabemos si destaparlos hasta el mero día o antes, lo queremos dejar como la vibra. Lo interesante y lo difícil de este show es cuadrar las agendas porque todos tocan en bandas y están en gira, algunos en tours internacionales, pero no vamos a dar gato por liebre, pero a nosotros nos gusta ir paso a paso”.

Pedro adelanta que este CD+DVD será lanzado con el apoyo de una disquera trasnacional, pero también por lo pronto se reservan el nombre.

“Será con una disquera porque de manera independiente llegas a un punto en el que ya no podríamos ir a lugares que nos gustarían y con una firma internacional se te abren otras puertas”.

"Tenemos que conmemorar este momento porque el futuro es incierto"

El secreto de la longevidad

Disidente siempre ha sido una banda en constante movimiento y voltear atrás y ver que han pasado casi 20 años desde que se iniciaron en la música es un momento de no creer todo lo que ha pasado durante ese tiempo. “Nosotros nos sentimos igual, hemos sido una banda que hemos llevado nuestro tiempo a nuestro propio ritmo, y al menos yo no me siento cansado. Para mi, estar en la música y tocar rock and roll me mantiene muy activo física y mentalmente y desde que empezamos a hablar de este show acústico, nos movió, porque nuestras rolas a la gente le gusta mucho cantarlas y este concierto se va a prestar mucho para eso”, dice Gustavo.

Sobre cómo logran la sana convivencia cuando hay otras bandas cuyos integrantes se dan largos periodos de tiempo para volverse a ver y trabajar, los de Disidente dicen que todo radica en hacer música cuando lo sienten. “Hemos funcionado porque las cosas las hacemos cuando queremos y cuando estamos de humor, no lo vemos como algo que tengamos que hacer solo porque está pegando algo y necesitamos estar ya (en onda). Igual con las tocadas, si nos interesa un festival se hace y si no, no, siempre hemos sido muy democráticos dentro de la banda. Obviamente cuando estamos de gira sí hay momentos de tensión, porque somos personas, de repente alguno está malhumorado y hay que respetar eso, pero como tal, pienso que no somos tan conflictivos como otras bandas pudieran serlo”, subraya Alex.

Gus retoma lo dicho por su compañero y señala que “sabemos muy bien distinguir cuando vamos a trabajar y cuando hay tiempo libre, es decir, cuando es momento de ensayar, lo hacemos y cuando hay que llegar a una hora determinada, también lo hacemos, eso ha hecho que la convivencia en el grupo sea muy buena, todos lo tomamos en un sentido muy profesional”.