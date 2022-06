Disfruta los "Amaneceres" de Humbe

Previo a iniciar su primera gira por México, el cantante Humbe estrenó el proyecto impulsado por la plataforma Amazon Music: es el protagonista del nuevo capítulo de “Amaneceres”, concepto en el que público tiene un acercamiento especial con los artistas y sus historias de vida dentro y fuera de los escenarios. Este relato fue filmado desde un helipuerto de la Ciudad de México, donde Humbe interpretó su éxito “Amor de cine”.

“‘Amaneceres’ de Amazon, se me hace un proyecto increíble. En el momento en que me invitaron no dudé en decir que sí, porque apoya a los nuevos talentos, porque hoy en día es difícil querer ser cantante, por el hecho de que es difícil que la gente te comience a escuchar y ver, todo esto que está haciendo Amazon Music es increíble”, indica Humbe, al recordar que este nuevo segmento de “Amaneceres” ya se puede disfrutar en exclusiva por Amazon Music.

El cantante ha cosechado diversos reconocimientos, como sus nominaciones a Mejor nuevo artista en 2021, en los Latin Grammy y los MTV Europe Music Awards; además, se coronó como Nuevo Artista en los Kids’ Choice Awards México y los MTV MIAW; en entrevista con EL INFORMADOR expresa sentirse arropado por la industria musical como un reflejo de que su propuesta en el pop y el urbano marca a una nueva generación sonora en México: “Tengo una familia que me apoya en todo esto y a un equipo que me ayuda”.

Hoy, Humbe dará inicio a su primera gira musical con “El Poeta Tour 2022”; llegará a Guadalajara el 11 de junio para presentarse en el Teatro Galerías.