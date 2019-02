Diego Luna dará conferencia magistral en la FICG

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara reúne cada año a destacados directores y profesionales de la industria cinematográfica internacional.

En su edición 34 (FICG34) presenta su programa de conferencias magistrales en las que diversos perfiles de la compleja industria audiovisual dan vida a un abanico de visiones sobre el quehacer cinematográfico actual.

En un comunicado se informó que cada uno de ellos compartirá experiencias y vivencias en el Conjunto de Artes Escénicas. El costo de los boletos será de 45 pesos y comenzarán a venderse a partir del 25 de febrero a través de la página www.conjuntodeartesescenicas.com

En el programa destacan los hermanos Quay que estarán el viernes 8 de marzo en la Sala 2 del Conjunto de las Artes Escénicas.

Los cineastas Timothy y Stephen Quay han creado una gran variedad de trabajos cinematográficos especializados en el arte de marionetas y animación stop motion con una gran variedad de objetos y técnicas.

Esotéricos, oscuros e intensos los hermanos Quay han servido de inspiración a un gran número de realizadores jóvenes de todo el mundo. El FICG se encuentra feliz de darles la bienvenida presentando su clase magistral al lado de la cineasta mexicana de animación Sofía Carrillo.

Para el sábado 9 de marzo se contará con Peter Fonda y Diego Luna, en una conferencia magistral y proyección del filme Easy Rider. En la Sala "Plácido Domingo".

El actor Peter Fonda ha destacado en la cinematografía como actor, guionista, productor y director; su acceso a la fama se debió a su actuación en el filme "Easy rider", película en la que además colaboró con el guion, lo que lo hizo merecedor a una nominación al Oscar a Mejor Guion.

Ganador de dos Globos de Oro e inspiración para la canción "She said, she said", del grupo británico The Beatles, Fonda tendrá una plática con el actor mexicano Diego Luna.

Además, el sábado 9 de marzo en la Sala 2 se tendrá a Eugenio Caballero, quien regresa al FICG después de su éxito internacional como diseñador de producción y arte de la película "Roma", de Alfonso Cuarón.

Ha sido dos veces nominado a los Oscar por la película "El laberinto del fauno", de Guillermo del Toro. Sus créditos incluyen cerca de 30 películas, 20 de ellas como Director Artístico, y ha trabajado con cineastas como Jim Jarmusch, Baz Luhrmann, Claudia Llosa, Fernando Eimbcke, entre otros.

El domingo 10 de marzo estará Shadow Machine en la Sala 2, que es una multipremiada casa productora de cine, televisión, comerciales y videos musicales, creada en 1999 por Alex Bulkley y Corey Campodonico.

Con un amplio espectro de proyectos incluyendo "Pinocho", de Guillermo del Toro; Bojack Horseman y Final Space, su colección de artistas, escritores, directores y productores convergen en una pasión compartida por contar historias.

El mismo domingo 10 de marzo en la Sala 2 estará Blanca Guerra, homenajeada con el Mayahuel de Plata, premio otorgado a las personalidades más representativas del Cine Mexicano.

La actriz Blanca Guerra cuenta con una trayectoria internacional de más de 40 años, tiempo en el que ha destacado en películas como "Falcon´s gold" (1982), "Separate vacations" (1986), "Walker" (1987), "Saturday night thief" (1992) y "Clear and present danger". en 1994. En esta última película actuó junto al famoso actor Harrison Ford. En esta Master Class dialogará con el productor y editor de su libro biográfico Roberto Fiesco.

Para el lunes 11 de marzo en la Sala 2 estará Kevin Scott, quien es uno de los nombres más prominentes en el ámbito de animación y efectos visuales.

En fecha reciente fue el encargado de llevar a la vida al hombre anfibio, el icónico personaje de la película de Guillermo del Toro, "La forma del agua".

También ha trabajado en sagas de películas como "Transformers", "Star wars", "Spider man" y la serie de Amazon, "American gods". En esta master class, Kevin llevará a lo largo de su trabajo como artista y creativo de mundos visuales paralelos.

El martes 12 de marzo en la Sala 2 estará Christine Vachon, productora ganadora del Premio Independent Spirit. Recibió el Premio al Productor de los Premios de Cine Independiente Gotham, homenajeada en esta edición FICG34 con el Premio Maguey Trayectoria.

Sus películas han recibido diversas nominaciones y premios Oscar, entre los que destacan "Boys don't cry" (1999), "Far from heaven" (2002), "I'm not there" (2007) y "Carol" (2015). Otras cintas de Christine incluyen "Safe" (1995), "Velvet goldmine" (1998) y Wonderstruck (2017), de Todd Haynes; "Happiness" (1998), "Storytelling" (2001) y "Wiener-Dog" (2016).

El martes 12 de marzo le tocará su turno a Juan de Dios Larraín en la Sala 2, quien es uno de los productores cinematográficos chilenos más sobresalientes de la nueva ola de cine chileno.

Junto con su hermano, el director Pablo Larraín, han incursionado con éxito en el cine de Hollywood y es favorito del circuito de festivales internacionales.

Ha acaparado los reflectores al trabajar en cintas como "Jackie" (2016), estelarizada por Natalie Portman, "Los 33: una historia de esperanza" (2015), con Antonio Banderas, Juliette Binoche, Rodrigo Santoro, Mario Casas y Kate del Castillo, como protagonistas, y "Crystal Fairy y el cactus mágico" (2013).

El miércoles 13 de marzo toca su turno a Carl Deal en la Sala 2, quien es un productor y director de cine documental estadounidense. Ha producido varias de las películas del aclamado documentalista Michael Moore, generando un estilo propio de cine que toma el periodismo de investigación como base, para crear obras cinematográficas.

JB