Tras la aparición del personaje de Reed Richards, líder de Los Cuatro Fantásticos en "Doctor Strange y el Multiverso de la locura", el furor por ver a uno de los equipos consagrados de superhéroes es más que latente y ahora se sabe que, Diego Luna se baraja como candidato para dar vida al Hombre Elástico.

Y no es para menos, ya que los trabajos de Luna no pasaron desapercibidos para Marvel Studios, pues su incursión en "Rogue One" y ahora en la serie "Andor", ambos de Star Wars, mostró la calidad histriónica del mexicano.

Los Cuatro Fantásticos es uno de los proyectos más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), y sí, faltan más de dos años para el regreso del equipo a la pantalla grande, pero con la aparición de John Krasinski en "Doctor Strange", muchos pensaron que él sería el actor que daría vida a la nueva cinta del cuarteto.

