Diego Boneta le enseña groserías mexicanas a Alexandra Daddario

Diego Boneta es todo un maestro para enseñar el español, sobre todo si se trata de las populares groserías mexicanas que todos conocemos y que hemos dicho alguna vez.

El actor que interpretó a Luis Miguel en la famosa serie de Netflix, y que recientemente apareció en "Terminator: Destino oculto", se divierte junto a la actriz Alexandra Daddario en un video que se ha viralizado; en él, Boneta le enseña a la estadounidense a pronunciar algunas palabras altisonantes.

Ambos actores participarán en la cinta "Die in a Gunfight", que de acuerdo a Sensacine, mostrará una historia que sigue a un chico que se enamora de la hija del némesis de su padre, por lo que la acción y el romance son los ingredientes que le dan forma a esta cinta dirigida por Collin Schiffli, el mismo cineasta detrás de "Animals" y "All Creatures Here Below".

En poco más de 24 horas, el video ha sido visto por casi dos millones de usuarios, quienes han externado lo divertido que lucen ambos diciendo las populares groserías mexicanas.

JM