Día de la Mujer 2022 8M: Laura Guevara y Masta Quba unen sus voces en nueva canción

Laura Guevara sorprendió a sus seguidores y lanzó este 8 de marzo "No es allí". La cantautora venezolana radicada en México integró en la canción frases poderosas que abrazan a las mujeres como "No es allí, eso no es amor, mira que tú brillas mucho más que el sol".

En la voz la acompaña Masta Quba y en el video innumerables mujeres que reiteran lo siguiente: Si te manipula, no es allí, si no escucha lo que sientes, no es allí. Si te ignora con silencios, no es allí, y agregan poderosas reflexiones como: "El amor romántico no ha sido una buena escuela, el amor no debilita, tampoco quita brillo, no aceptes los chantajes a cambio de un anillo. No eres responsable de su herida, no eres su mamá ni su maestra, eres la dueña de tu vida".

Este 8 de marzo se recuerda la lucha de innumerables mujeres a lo largo de la historia que han hecho hasta lo imposible por lograr igualdad de derechos, se recuerda a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidio, a aquellas mujeres que han sido víctimas de la violencia machista, se exige justicia y se empodera a las nuevas generaciones para seguir luchando.

Diversas artistas han hecho piezas que exigen un alto a la violencia en contra de las mujeres, piezas que son motivación, abrazo y fuerza, como en el caso de Laura Guevara.

AF