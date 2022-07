Día Internacional del Beso: HBO Max revive los mejores besos de su catálogo

Fueron esos besos valientes, que leyeron correctamente las señales y se animaron a dar un primer paso, aquí algunas escenas de películas y series, que seguro te animarán a declararte con un beso o a recordar uno que hayas vivido. Pero recuerda, que si no estás seguro de si puedes dar el beso, siempre puedes preguntar.

UN BESO QUE TODOS ESPERÁBAMOS.

Harry Potter y Las Reliquias de La Muerte - Parte 2. ESPECIAL/HBO MAX

“Hermione” y “Ron” le dieron a más de una generación el anhelado momento que desde la primera película sabíamos que pasaría. “Harry Potter y Las Reliquias de La Muerte - Parte 2” le dio a los fans grandes momentos de desenlace; desde una batalla contra el que no debe ser nombrado y los tres amigos hasta la declaración de amor entre estos dos personajes.

EL BESO QUE REPLANTEÓ TODA UNA VIDA.

And just like that. ESPECIAL/HBO MAX

No podemos no mencionar el momento en que “Miranda” se redescubrió cuando “Che” le pasó el humo de boca a boca. Un acercamiento tan emocionante que nos hizo desear ver si evolucionaría esa nueva relación. Revive este momento en la primera temporada de “And just like that”, episodio tres.

ANTES DE UNA VIDA INFELIZ HUBO UN GRAN BESO.

Euphoria.ESPECIAL/ HBO MAX

“Cal” y su mejor amigo “Derek” por fin dan paso a expresar su amor, y aunque no fue un beso inesperado, fue un beso temeroso que culminó con Cal tomando de la cara a su amado para enfatizar sus sentimientos. En la segunda temporada de “Euphoria”, conocimos más a fondo al personaje que más hizo rabiar al público. Descubre su historia en el tercer episodio de la serie.

UN BESO QUE RECONCILIÓ UN PASADO TORMENTOSO.

Sexo, pudor y lágrimas 2. ESPECIAL/HBO MAX

La segunda parte de los personajes que hablaron de temas tabúes en su momento, nos dio un final lleno de amor y aceptación con “Sexo, pudor y lágrimas 2”, cuando “Mateo” y “Matilde” sanan la culpa de sus padres al hacer de lado el pasado y abrirse camino a una nueva historia.

EL BESO QUE SIRVIÓ COMO PRUEBA.

La vida sexual de las universitarias.ESPECIAL/ HBO MAX

Este beso se dio en un ambiente donde el arrebato era protagonista. “Alicia” acaba de salir de una pelea cuando “Leighton” salió detrás de ella para intentar calmarla y en calor de la discusión, “Leighton” le robó un beso para declarar dos cosas: que no era heterosexual y que le gustaba. Envuélvete de la misma adrenalina que sintieron ellas en el quinto episodio de la primera temporada de “La vida sexual de las universitarias”.