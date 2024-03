El próximo viernes ocho de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una fecha para conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento de sus derechos y reflexionar por las violencias que pasan por su género.

Una forma para reflexionar sobre esta lucha es hacerlo a través del arte, como es el cine, por lo que te recomendamos algunos documentales, películas y series que sensibilizan sobre temas de género.

Cabe destacar que, independientemente de ser el Día Internacional de la Mujer, ver filmes que tratan temas de la experiencia de las mujeres en diferentes contextos culturales, sociales y políticos, es una forma de visibilizar y reconocer los desafíos y violencias que ellas enfrentan.

Las tres Muertes de Marisela Escobedo

Es un documental que muestra la historia real de Marisela Escobedo, una madre que buscaba justicia para su hija, Rubi, quien fue asesinada.

Rubi desaparece y es encontrada muerta en agosto de 2008, en Ciudad Juárez a partir de ahí comienza una lucha inalcanzable para Marisela,quien emprende una búsqueda para encontrar al responsable y hacer justicia por el feminicidio de su hija.

El principal sospechoso por el feminicidio de Rubí, es su pareja, quien se declaró culpable, pero fue absuelto meses después porque la Fiscalía de Chihuahua no pudo comprobar el delito.

El documental muestra la impunidad de las autoridades en México, y la lucha de Marisela, quien destacó el movimiento de derechos humanos.

Period. End of Sentence

Este documental cuenta la historia de un grupo de mujeres de un pueblo rural en las afueras de Nueva Delhi, India, quienes luchan contra el estigma acerca de la menstruación cuando aprenden a fabricar toallas sanitarias.

El filme muestra el empoderamiento femenino para superar las barreras de la vergüenza y la ignorancia. Además Period. End of Sentence también puedes encontrarlo en YouTube.

Las cosas por limpiar

Las cosas por limpiar es una miniserie, basada en el libro ‘Hard work, low pay, and a mother’s will to survive’, de Stephanie Land publicado en 2019, el cual se convirtió en un best seller y cuenta la propia experiencia de la autora.

La serie narra la historia de Alex, una joven que junto con su pequeña hija, huye de su pareja sentimental, por la violencia que ejerce sobre ella.

Al escapar de esta relación Alex se enfrenta con resolver necesidades básicas como techo o comida, por lo que comienza a trabajar como trabajadora del hogar, mostrando así las violencias por las que pasan las mujeres en este empleo.

El filme muestra la lucha de una madre por salir de una relación abusiva y de buscar una mejor vida para ella y su hija, y aunque no está basada cien por ciento en el libro, si muestra una realidad de las mamás solteras,la importancia de las redes de apoyo y los contextos patriarcales por las que pasan las mujeres.

Ruido

Ruido narra la historia de Julia, una madre cuya vida se ha visto destrozada por la violencia de género en el país, luego de que su hija Gertrudis, desaparece durante un viaje con amigas.

En su búsqueda por respuestas encuentra una aliada inesperada en Abril, una periodista que trata los casos de desapariciones, es ahí donde Julia encuentra muchas historias similares.

