Detrás de cámaras con Olga Segura

Incursionar desde la producción ha cambiado la perspectiva de Olga Segura sobre la industria cinematográfica. A la par que ha protagonizado filmes como “Verónica” y “González”, esta mexicana se ha plantado en Hollywood, impulsando historias que ponen al talento nacional en la mira mundial.

Alistando el estreno de su más reciente producción “Esperando a los bárbaros” junto a Michael Fitzgerald y la dirección del colombiano Ciro Guerra (nominado al Oscar por ‘El abrazo de la serpiente’), Olga Segura comparte la experiencia de esta película estelarizada por Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson y Gana Bayarsaikhan, quienes recrearán la obra escrita en 1982 por el sudafricano, J.M. Coetzee, ganador del Premio Nobel de Literatura.

La película filmada en Marruecos e Italia relata la vida de un magistrado (Mark Rylance), quien trabaja en la frontera de un imperio desconocido y al que empezará a cuestionar la lealtad de esta comunidad ante la llegada del “coronel Joll” (Johnny Depp), desatando enfrentamientos desde la brutalidad y la arrogancia del poder.

“Michael Fitzgerald llevaba 25 años tratando de hacer esta película basado en el libro, él me invitó hace tres años a este proyecto, leí el libro y es una historia muy actual que habla sobre migración, los problemas que pueden existir, es algo muy latente. Con esta oportunidad estoy muy agradecida y es muy chistoso porque llega la migrante mexicana, mujer, joven, que lee este libro y así empieza esta nueva trayectoria”, explica Olga, al sentirse identificada como mexicana al trabajar en proyectos extranjeros.

Segura señala que el aprendizaje obtenido detrás de la cámaras como productora ha sido una experiencia fructífera al consolidar esta faceta en proyectos pasados como “The truth about Emanuel”, “The dinner”, “Verónica” y “Marcelo”, por ejemplo, que la han llevado a exponer su trabajo como productora en importantes festivales nacionales e internacionales de cine.

“En cada una de estos proyectos he tenido la fortuna de participar con algún actor o talento nominado o galardonado al Oscar, y ahora con ‘Esperando a los bárbaros’, todas sus áreas tienen esta categoría y una de las complicaciones más grandes, desde la producción, es cómo te mantienes, cómo sigues creando historias que puedan atraer a este tipo de talento. Es una de las satisfacciones más grandes, el seguir acertando a proyectos. Una de mis grandes ventajas es que no solo soy productora, también soy actriz”, remata la creativa.

En favor de la transparencia

Olga Segura puntualiza que para que la industria mexicana del cine fortalezca el apoyo que la iniciativa privada brinda a los filmes nacionales con dinero, hace falta mejorar los mecanismos de transparencia que permitan controlar la ruta y destino final que tiene el presupuesto que una película ha conseguido para echar andar el proyecto.

“No puedes hacer una película en Estados Unidos si no tienes una compañía que maneje todos los fondos, entradas y salidas de una película. En Estados Unidos y en cualquier parte del mundo utilizan a una empresa, que es la más grande, Fintage House. Nosotros tenemos la película, al inversionista, absolutamente todo y contratamos a esta empresa. Lo bueno es de esto, es que el presupuesto se respeta, que no hay ‘mordidas’ (…) muchas veces, si no lees bien el contrato, hay muchos productores en México que no hacen auditorias, los contratos son entre productores y distribuidores, pero si no tenemos una compañía como Fintage House en México, esos números no son trasparentes”.

Olga comparte que en México es poco usado el manejar y transparentar el financiamiento de una película a través de empresas como Fintage House, aunque destaca que esta práctica ha sido realizada por Miguel Mier -productor de cine y director de operaciones de Cinépolis- para la película “Tres idiotas”.

“Una empresa como Fintage House es la que reparte el dinero sin excepción alguna, así nadie se puede robar el capital. Esto es una de las grandes problemáticas que tenemos en México (…) necesitamos esto para que los inversionistas confíen, sepan que les regresaremos el dinero que merecen”.