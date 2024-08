Deryck Whibley de Sum 41 desmiente rumores sobre unirse a Linkin Park

En los últimos días, las redes sociales se han visto inundadas de especulaciones acerca de una posible incorporación de Deryck Whibley, vocalista de Sum 41, a la banda Linkin Park. Estos rumores surgieron en parte por el hecho de que Whibley había declarado que haría un importante anuncio el miércoles 28 de agosto, lo que coincidió con la aparición de un reloj virtual con cuenta regresiva el mismo día por parte de Linkin Park.

Hoy, Deryck Whibley decidió poner fin a las especulaciones y emitió una declaración oficial: "Siento la necesidad de desmentir algunos rumores actuales. Me han hecho saber que muchas personas piensan que podría unirme a una banda que se está reuniendo. Pero solo quiero decir, a pesar de lo que mucha gente cree, que no me uniré a Oasis... ni a LINKIN PARK. Ni a ninguna otra banda. Tengo mi propio anuncio de 'gira y libro' que ahora lo moveré al fin de semana, antes de nuestra gira en Estados Unidos. Espero con interés ver lo que ambas bandas hagan en el futuro".

La confusión y las especulaciones aumentaron cuando Linkin Park lanzó un misterioso temporizador de cuenta regresiva de 100 horas en su sitio web, y en sus cuentas oficiales de redes sociales, el pasado sábado 24 de agosto. Este temporizador también fue compartido por la cuenta de Instagram del festival Welcome To Rockville, lo que llevó a muchos a creer que los miembros supervivientes de la banda, podrían estar planeando actuar en la edición del festival en mayo de 2025, en Daytona Beach, Florida.

Además, en mayo de este año, Billboard informó que Linkin Park estaba considerando la posibilidad de una gira de reunión en 2025, con la incorporación de una nueva vocalista que sustituiría al fallecido Chester Bennington, y así regresar a los escenarios.

Mientras tanto, Sum 41 se encuentra en medio de su gira de despedida , la cual culminará con sus últimos espectáculos en enero de 2025. A pesar de los rumores, parece que Deryck Whibley está enfocado en cerrar este capítulo de su carrera con Sum 41 y en sus propios proyectos, dejando en claro que no se unirá a ninguna otra banda, incluida Linkin Park.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL