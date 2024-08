Parece que las rencillas entre Noel y Liam Gallagher terminaron. Después de que un medio británico anunciara el posible regreso de Oasis, la propia banda comenzó a activarse en redes sociales haciendo que su regreso a los escenarios se sintiera cerca. Por la madrugada, la agrupación musical confirmó el regreso a los estadios y arenas de Reino Unido.

El tour de regreso a los escenarios incluye fechas en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Los eventos están agendados para mediados del próximo año.

El reencuentro de la banda ya era un tema de especulación que había generado mucha expectativa en los últimos años. Oasis fue una de las referencias musicales más influyentes de la década de los 90. La banda se había separado repentinamente en el 2009, ¿pero cuál es la historia detrás de ello?

Los problemas entre Noel y Liam, hermanos y miembros fundadores, vienen de mucho atrás. En 1994, cuando la banda se presentaba en el Whiskey a Go Go en Los Angeles, Liam lanzó un tambor a Noel. En ese momento se hablaba de una separación irresoluble, sin embargo, unos días después, Noel regresó y lo demás es historia.

Un año después, cuando Oasis se encontraba en el estudio grabando "What's the Story Morning Glory" Liam trajo a varias personas al espacio en donde se encontraba Noel y ahora fue este último el que tuvo un arrebato violento, puesto que tomo un palo de cricket y golpeó a su hermano en la cabeza.

Nuevamente al siguiente año, Liam cancela una presentación de Oasis para MTV, pero Noel se presenta y se disculpa por la ausencia de su hermano. En ese mismo sentido, Liam se baja de último minuto de la gira por Estados Unidos. Fanáticos y periodistas intuían la fuerte tensión que crecía dentro del dúo.

Los problemas solo continuaron creciendo. En el 2001 Liam y Noel se vuelven a pelear luego de que a este último se le cuestionara por su paternidad. La inclusión de Anais hace que Noel agreda a su hermano y después deja la banda con una gira agendada de por medio.

En 2005 Noel confesó en una entrevista que no podía entender a su hermano y que este tenía varios problemas para lograr presentarse en público. Cuatro años después el propio Noel declaró que Liam era la persona más iracunda que existía y comenzaron a intercambiar indirectas a través de Twitter, antes de que se convirtiera en X.

Finalmente, en este mismo 2009, Liam canceló una fecha de Oasis por una laringitis. Sin embargo, Noel declaró que había sido una cruda y que había decidido emprender acción legal contra su hermano. Poco después, el mayor de los Gallagher pediría perdón, pero la tensión ya era insoportable. En pleno festival de París, Liam rompió la guitarra de Noel tras una disputa, por lo que la presentación fue cancelada así como el resto de la gira en ese momento.

Noel Gallagher emitió el siguiente comunicado: “ Con algo de tristeza, pero también con mucho alivio, les comparto que he renunciado a Oasis esta noche. La gente podrá decir o escribir lo que quiera, pero yo simplemente no puedo trabajar con Liam un día más ”. Y así fue. Pasaron quince años en los que en algún momento intercambiaron dimes y diretes en redes sociales y en la prensa. Sin embargo, la histórica y sorpresiva reconciliación llegó el día de ayer y Oasis regresará al menos para 14 fechas que se presentarán en el Reino Unido.

OB