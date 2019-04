Declaraciones de Niurka sobre acoso desata polémica

Hace unos meses, Niurka habló en una entrevista para "Ventaneando" sobre las mujeres que han sufrido acoso en el medio artístico, lo que desató las opiniones en redes sociales tras el surgimiento del moviemiento "#MeToo" en México.

"Es verdad que las piden, pero hay que hablar también de las que las dan"

La cubana confesó que ella nunca había vivido un episodio así porque era "una niña con unos ovarios muy grandes".

Muy a su estilo, puntualizó que si bien hay hombres acosadores, también existen mujeres que dan su cuerpo a cambio de obtener un protagónico en alguna telenovela.

"Uso el sí porque existe, y uso el no porque existe; la que se quiere prostituir y la que le pasa eso, es porque a fuerza quiere a cualquier precio ser famosa, te pasó por querer ser famosa, es el precio que decidiste pagar", admitió.

Niurka comentó que la intuición nunca falla, y que cuando ésta indica peligro, hay que hacer caso y alejarse.

"El primer instante en el que tu intuición te marca foco rojo de que esa persona te va a pedir tu cuerpo para poder estar en esa novela, te echas para atrás, abres la puerta y te vas", puntualizó.

La cubana confesó que en alguna ocasión vivió el acoso, cuando estaba arreglando sus papeles de migración.

"A mí una vez me pidieron mis nalguitas para arreglar mis papeles de migración y no las di, y me fui donde estaba el superior de ese señor y le puse la queja", detalló.

Finalmente, Niurka aseveró que cada quién es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero si aceptas condiciones hay consecuencias.

"Les das tus cositas a quien tú quieras, si las diste y te dieron el protagónico, no te quejes más".

"Es que nada más están hablando de los que las piden, es verdad que las piden, pero hay que hablar también de las que las dan", sentenció.

Estas declaraciones resurgieron en redes sociales por el tema de "#MeToo", usuarios a favor y en contra debaten en redes sociales sobre el punto de vista de la polémica actriz.

Jajajajaja es neta esto? Vamos a tomar la declaraciones de Niurka Marcos para deslegitimar a los movimientos feministas que llevan años de historia y tradición. Neta hombres, que como les gusta figurar. https://t.co/Aaeg4QGkW7 — Agata Triste (@TristeAgata) 3 de abril de 2019

Niurka se refiere a las mujeres que acceden a intercambiar su cuerpo por algún papel y dice claramente que no son victimas y no lo son dado que pueden decir que no, el ejemplo que pones sale de contexto de su declaración, hasta burda es tu comparación de una violación de vdd. — Alex Rendón (@alexturifle) 3 de abril de 2019 Llegó el día en que después de tantas estupideces, odios y resentimientos, Niurka se alza como la voz más coherente y sensata.

¿Es el fin de los tiempos?

Es el fin de los tiempos. pic.twitter.com/gVB0RT487g — Reeksss Von Doom (@ReeksssBlack) 3 de abril de 2019

AC