Debe continuar el movimiento "MeToo", señala Pati Chapoy

Pati Chapoy habló del movimiento "#MeToo" en "Ventaneando", y contrario a lo que opinaron el resto de los conductores del programa, Chapoy defendió la denuncia anónima.

La conductora comenzó criticando el proceso por el que tienen que pasar las víctimas cuando denuncian el abuso ante las autoridades.

"Recordemos que una persona que es violentada, sobre todo una mujer, inmediatamente es señalada, nadie le cree, principalmente las autoridades; cuando llega una joven a decir que fue violada, yo quisiera saber si ustedes estarían de acuerdo, en que la analizaran de la forma en la que lo hacen en las delegaciones", expresó.

Chapoy dijo que el movimiento "#MeToo" debe continuar a pesar de que las víctimas no revelen el nombre de su agresor.

"Creo que el movimiento 'Me Too' debe de continuar, no van a tener el valor de decir: yo soy la persona que está diciendo esto de aquél hombre, porque no se puede, no es tan sencillo, después de que una mujer es violentada, imagínate nada más la carga de vergüenza, la carga de saber lo que le pasó", reflexionó.

Ante la insistencia de sus compañeros de la necesidad de denunciar al agresor "dando la cara", Chapoy los invitó a ponerse del lado de la víctima.

"Pónganse en el papel de la víctima, es una situación muy delicada. El señalamiento de la sociedad, que inmediatamente piensan: seguramente se lo buscó".

Ayer miércoles, "#MeTooMúsicosMexicanos" anunciaron el fin de su labor en Twitter, lamentaron el suicidio de Armando Vega Gil, y publicaron una lista con nombres de artistas mexicanos que fueron señalados.

JB