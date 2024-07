Los seguidores de Deadpool y Wolverine están celebrando el lanzamiento de la banda sonora oficial de la esperada película de Marvel, prometiendo una experiencia auditiva memorable.

Con solo una semana para el estreno, la emoción por la nueva película de Marvel está en su punto máximo, especialmente con el anticipado regreso de Hugh Jackman en su papel icónico de Logan.

La revelación de la banda sonora oficial en la cuenta de redes sociales de Deadpool ha sido una agradable sorpresa para los fanáticos.

¿Cuál es la playlist de la película?

Recientemente, en las redes sociales del antihéroe de traje rojo, se dio a conocer la lista de canciones que compondrán la banda sonora de "Deadpool y Wolverine". Esta selección incluye lo mejor de las décadas de 1980, 1990 y 2000 , reflejando el tono irreverente y divertido que ha caracterizado a la saga.

Desde su primera entrega, Deadpool ha destacado por su uso inteligente de la música para complementar su narrativa y estilo visual. La tercera película no será la excepción, con una banda sonora que atraerá tanto a los amantes de la música retro como a las nuevas generaciones.

La banda sonora de "Deadpool y Wolverine" no solo complementará las escenas de la película, sino que también se convertirá en parte de la narrativa, llevando a los espectadores en un viaje emocional a través de las peripecias del antihéroe y su compañero mutante.

Con canciones que van desde clásicos hasta hits contemporáneos, esta película promete ser una experiencia musical y cinematográfica memorable.

Estas son las canciones que aparecerán en “Deadpool y Wolverine”

"Only You" de The Platters

"Bye Bye Bye" de NSYNC

"Angel of the Morning" de Merrilee Rush y The Turnabouts

"Slash" de Stray Kids

"Glamorous" de Fergie

"Iris" de Goo Goo Dolls

"The Power of Love" de Huey Lewis y The News

"I"m a Ramblin" Man" de Waylon Jennings

"You Belong to Me" de Patsy Cline

"The Lady in Red" de Chris de Burgh

"I'm with You" de Avril Lavigne

"The Greatest Show" de Zac Efron, Zendaya y Hugh Jackman

"You're the One That I Want" de Olivia Newton-John y John Travolta

"I'll Be Seeing You" de Jimmy Durante

"Make Me Lose Control" de Eric Carmen

"You're All I Need to Get By" de Aretha Franklin

"Good Riddance" de Green Day

"LFG" de Rob Simonsen

