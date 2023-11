¿De cuánto es la fortuna de Yeri Mua? Así pasó de ganar menos del salario mínimo a ser millonaria

En la actualidad la tecnología se ha convertido en algo muy importante para millones de personas en todo el mundo, principalmente con el avance gigantesco de los celulares, pues estos dispositivos se han convertido en algo muy importante en infinidad de trabajos.

Incluso los celulares se han convertido en un gran herramienta para poder conseguir un sueldo, esto a través de las redes sociales, en donde los influencers publican sus contenidos para poder monetizar.

Han sido muchos los que hoy en día se dedican generar contenido, a tal grado que con sus contenidos se han convertido en famosos, pero eso no es todo, ya que muchos de ellos logran emprender sus empresas llegando a ser millonarios.

Un claro ejemplo es la mexicana nacida en el estado de Veracruz, Yeri Mua, quien con tan solo 21 años es una de las más conocidas en las redes sociales, y que a pesar de generar varias polémicas por sus relaciones sentimentales, ha logrado tener su propia marca de maquillaje a tal grado de convertirse en millonaria.

La influencer comenzó a generar contenido en el 2017, mismo que actualmente continúa realizando. Muchos se han preguntado cómo es que logró convertirse en millonaria.

Así se convirtió en millonaria Yeri Mua

Yeri Mua fue invitada al podcast de Gusgri, ahí reveló que todo esto comenzó visitando una tienda de cosméticos llamada Andrea en el Estado de Veracruz, en donde llegó con la gerente y le propuso grabarse maquillándose en el negocio a cambio de un sueldo, el cual era de 6 mil pesos al mes.

"Hola, yo soy Yeri Mua, y me conocía, ella sí veía mis videos, lo que pasa es que, pues vengo a buscar trabajo, a mí me gustaría hacer videos en vivo arreglándome aquí en su tienda, aquí me puedo maquillar, y pues yo promociono los productos que tenga, yo tengo 20 mil seguidores en mi Instagram, y yo puedo promocionarlos con mis seguidores y ayudarlos a subir las ventas", contó la influencer.

De esta manera logró ir aumentando poco a poco sus seguidores en las redes sociales, comenzando a monetizar en Facebook (10 millones de seguidores), Instagram (11 millones de seguidores) y TikTok (16.5 millones de seguidores), revelando que con lo que gana ya ha comprado 2 casas.

“Empecé a ganar en Facebook. Imagínense pasar de ganar 80 mil pesos al mes de en vivos y publicidad con tiendas, a que Facebook te pague como ocho o diez veces más de lo que ganas, solo haciendo en vivos”.

