David Caro Levy, el villano del futbol

El actor mexicano de 21 años, David Caro Levy actualmente está participando en la telenovela “La jefa del campeón” que se está transmitiendo por Las Estrellas de Televisa a las 18:30 horas, ahí el actor interpreta a “Enrique” un chico con ambiciones de ser parte de un equipo de futbol; para lograr su cometido hará una que otra diablura.

“Es una historia que abarca el tema del futbol y el amor de una madre a su hijo, mi personaje se llama ‘Quique’ —‘Enrique Martínez’— y es el villano juvenil de la trama; él quiere llegar a ser futbolista profesional y pelea por ser el número 10 en la Selección y en un equipo profesional; también tiene una mamá que es invidente y a la que busca sacar adelante”. El rol de su madre lo hace la actriz Zaide Silvia Gutiérrez.

En entrevista David señala que realizó cerca de seis castings para quedarse en la historia, “fue un poco difícil porque al principio estábamos muchos actores compitiendo por el papel y quedarte con el rol fue un logro. ‘Quique’ hace algunas maldades, pero su forma de ser es por la forma en la que le tocó vivir y ser el hombre de la familia, el que la tiene que sacar adelante”.

David también forma parte del elenco de la cinta “108 Costuras” cuya premisa es el beisbol y donde comparte créditos con Kuno Becker y Ximena Navarrete. “Aquí soy el protagonista juvenil de la película, ésta va a salir en agosto o septiembre y abarca el tema del beisbol y la amistad de dos jugadores que quieren llegar a ser profesionales. Ahora sí que mi carrera hasta ahora ha estado ligada con el deporte y no me molesta, la verdad es que me gusta mucho y lo practico siempre”. El actor realiza natación y también juega futbol y basquetbol, “desde que tengo memoria hago ejercicio, nado mucho”.

David comenzó a actuar a los 16 años, tomó clases en Casa Azul y después en el CEA de Televisa. Recientemente también hizo una serie con Sony que se llama “Atrapada” y que en breve se verá a través de Imagen Televisión. “Mi carrera ahora sí que va de subida. Es una muy buena oportunidad para los actores que podamos trabajar en varios lados y esperemos que siga así”.

Por si fuera poco, a David también le interesa la música, quiere abrir su canal de YouTube para dar a conocer su propuesta. “Me gusta componer y tengo alrededor de 25 canciones, quiero hacer algo con ello, abriré un canal de YouTube para sacar unos covers el próximo mes y luego a ver si se puede dar un sencillo y sacarlo en todas las plataformas digitales”.