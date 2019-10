David Bisbal interpreta el tema final de "Frozen 2"

El cantante español David Bisbal interpretará el tema "Mucho Más allá", que estará en los créditos finales de "Frozen 2" en las versiones para España y para Latinoamérica, ha informado este martes Disney en un comunicado.

La canción es una adaptación de "Into the unknown", interpretado por Panic! at the Disco en la versión estadounidense del filme.

"Es un proyecto que ha venido como una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera", ha señalado Bisbal, que ha agregado que estará "eternamente agradecido" por haber tenido la posibilidad de participar "en una película tan icónica y que ha sido tan importante para muchísimas familias".

Tanto el videoclip como la canción estarán disponibles desde el 8 de noviembre en todas las plataformas digitales, mientras que la banda sonora original en español de la película lo estará una semana más tarde, el día 15.

"Frozen 2", que llegará a los cines de casi todo el mundo el 22 de noviembre, es la continuación de "Frozen: el reino de hielo", la película de animación más taquillera del cine, con más de 1.200 millones de dólares de recaudación.

AC