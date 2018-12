Mi carrera ha sido de sueños cumplidos: David Bisbal

"Desde que inicié mi carrera ha sido un sueño cumplido tras otro, pero es un sueño que no me deja dormir porque surgen más sueños y para eso hay que trabajar mucho”, afirmó el cantante español, David Bisbal.

“Desde que me dieron la oportunidad de grabar mi primer disco no he parado de cumplir un sueño tras otro y así como los he cumplido me han aparecido más y esto es lo que me tiene para no dormirme en los laureles”, declaró.

“Estoy orgulloso de llevar la bandera de España y de la música latina en general por el mundo”

“Siempre hay que esforzarte cada día porque la gente quiere cosas nuevas de ti, porque hay que cuidar la voz, que esté en buenas condiciones, y porque la música es maravillosa para compartirla con la gente”, aseguró.

“Estoy orgulloso de llevar la bandera de España y de la música latina en general por el mundo”, manifestó el cantante David Bisbal, quien dijo que esa es una de sus máximas responsabilidades como artista.

“Me encanta llevar esa responsabilidad y también poder llevar todos los géneros que he interpretado y que hablan de la riqueza de nuestra música”, dijo el cantante nacido en Almería.

Bisbal anunció la gira de presentaciones David Bisbal "Tour USA 2019" por nueve ciudades de Estados Unidos, -entre ellas Los Ángeles-, nación a la que no había regresado desde 2012.

FACEBOOK / davidbisbal

El cantante iniciará el 10 de febrero con un concierto en Chicago, para después seguir por Nueva York, Miami, Houston, Dallas, Los Ángeles, entre otras ciudades y cerrará el 21 de febrero en Sacramento, California.

Después, el cantante de “Bulerías” también tiene contemplados conciertos el 16 de mayo en Bruselas, Bélgica, y el 17 de mayo en el Olympia de París.

“He tenido una gran bendición de poder colaborar con grandes artistas, desde Juan Luis Guerra, Juan Gabriel, Christian Nodal, Pedro Fernández, Raphael, Alejandro Sánz, Espinosa Paz, El Recodo y Sebastián Yatra, entre muchos más”, anotó.

“Por eso me siento contento, porque además de llevar la bandera de mi patria es un gran orgullo que a través de colaboraciones que he hecho con ellos represento a la música latina en el mundo y eso me gusta mucho”, resaltó.

Bisbal señaló que México ha ocupado un lugar muy especial en su vida. “Ese país y su gente han sido maravillosos conmigo, hacer una gira en ese gran territorio se necesitaría tener un concierto por día y sin repetir”.

“Pero entre las muchas satisfacciones que me ha dejado hay una. Mi padre José Bisbal fue boxeador profesional por 18 años y enfrentó a uno de los ídolos mexicanos Rubén Olivares en la Plaza de Toros México”, dijo.

“Paradójicamente, años después me presenté ahí y fue tan especial que le conté a mi padre que me había presentado en el mismo escenario en donde estuvo él. Ese día no pude contener las lágrimas”, recordó.

Lo que sí respondió y a pregunta expresa es que aunque tuvo un padre boxeador nunca tuvo interés antes de ser cantante para entrarle al deporte de las "narices chatas, nunca, me gusta mucho más la música”, sentenció.

Bisbal comentó que le gustaría grabar un álbum con grandes maestros de la música como Armando Manzanero, Tomatito, Dudamel, porque dijo con una producción así perduraría y nunca se pasaría de moda, concluyó.

AC