"Dark Soccer" y el lado oscuro del fútbol

Durante el próximo mes de octubre se planea el estreno a través de Amazon Prime de la nueva serie de televisión brasileña “Dark Soccer”, un proyecto del director Paulo Nascimento, quien tiene una amplia trayectoria en la industria fílmica de Sudamérica. A través de la ficción, esta trama hablará de cosas reales que suceden con este deporte, por ejemplo, de extorsiones financieras contra los jugadores, alienación religiosa, futbol internacional y compra de resultados de partidos por la mafia rusa.

“Vamos a estar en streaming yo creo que a partir de octubre de este año, más no sé cómo es el plan para toda América Latina, yo creo que será al mismo tiempo. Esta es una serie que habla mucho sobre nosotros los latinoamericanos, porque esta parte de corrupción en el futbol hay en todo el mundo, pero nosotros tenemos esta cosa más de cómo es el sentimiento de un joven que un día vive en las cercanías de una gran ciudad, sin plata y sin nada y al otro día es millonario. Entonces, conocemos esa transformación donde no hay una preparación (psicológica) y sucede tanto en México, como Brasil y Argentina”, comparte en entrevista.

“Dark Soccer” tiene en la dirección de fotografía al cineasta Renato Falcão, conocido por las animaciones “La Era de Hielo”, “Río” y “Ferdinand”. La historia narra la vida del jugador “Kadu”, interpretado por el actor Márcio Kieling, quien tras una exitosa carrera en equipos de Portugal, España, Italia y Francia -principales rutas de los jugadores latinos en el futbol internacional-, según destaca la sinopsis, el atleta tiene un retorno desastroso al futbol latino.

Entonces, es que decide volver a sus raíces en campos de las afueras, como cuando jugaba con los pies descalzos. Buscará la ayuda del tío “Jair” (Nuno Leal Maia), ex estrella de los años 70 que no logró enriquecerse con la actividad futbolística, para intentar recuperar su pasión por el deporte y la excelencia del futbol. También participan otros actores como: Kadu Moliterno, Karin Roepke, Juan Manuel Tellategui y Nicola Siri.

“Yo voy al futbol desde el niño, soy un fanático apasionado, pero yo tenía la idea de contar la historia de un jugador que ya era rico, pero que ya no conseguía jugar bien, que hay muchos casos, principalmente en Brasil. Pero cuando comencé a hacer una pesquisa sobre este mundo del futbol, comencé a descubrir cosas que asustaban sobre este mundo, como la corrupción en juegos, la influencia de la iglesia, la parte de la prostitución y las drogas, vi que había un mundo mucho más grande de lo que yo pensaba de este tema. Entonces, ‘Dark Soccer’ se creó como una serie nueva porque no se había hablado sobre este sub mundo del futbol, hay películas y series pero mostrando el desarrollo del deporte, la parte más artística, digámoslo así, pero yo estoy trabajando con la parte más pesada, por eso el nombre de la serie es perfecto”.

Sobre si ha recibido amenazas o mensajes negativos de parte de las autoridades del futbol en Brasil o de la propia iglesia que impulsa a muchos de los jugadores, dice Paulo que no ha pasado y no cree que suceda, pues entonces pondría en evidencia a esos que se manifestaran en contra. En cuanto a por qué no hacer un documental tras obtener toda esta información, resalta: “Porque yo no soy un documentalista, yo no tengo esta práctica, yo soy de ficción”.

“Es impresionante porque empecé a hablar con jugadores de la Selección Brasileña, técnicos, empresarios y agentes, y cada uno me contó una cosa diferente y muchas otras graves. Entonces, pensé que con la dramaturgia podría contar esto con más libertad porque es importante de hablar. Las personas que aman el futbol conocerán el sub mundo de este deporte, pero a quienes no les gusta el futbol, verán un drama de familia, un drama de un mundo muy difícil”.

Planes de una reversión en español

Dice el director que hay planes para hacer el remake de esta serie en español y él estaría detrás del proyecto para conservar la esencia y la visión de lo que se quiere contar. “Hay una posibilidad de hacer un remake en español, nosotros tenemos un productor asociado de México, pero que vive en Nueva York; se llama José Luis Sánchez, él está intentando con algunos productores de México y de Estados Unidos para hacer una nueva versión para justamente el mercado hispánico y de Estados Unidos, también. Esto empezó hace unas semanas, hablé con él y me dice que tenemos chance de un remake, pero yo dirigiendo, no sería con otra producción”.

Los secretos

“Dark Soccer” fue filmada entre marzo y abril del año pasado en Brasil. En total fueron 130 sets y 50 locaciones diferentes en estadios de futbol, campos de periferia, pueblos y puerto de barcos abandonados.

Algunos de estos lugares simulan a Portugal, España, Italia y Francia, principales destinos internacionales de los jugadores brasileños.