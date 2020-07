Darío Ripoll llena de humor la vida política

Siempre detrás de nuevos proyectos que le permitan crecer como actor, Darío Ripoll participa en “Promesas de Campaña”, nueva serie de Claro Video. En el género de la comedia política, el actor interpreta a “Rafael Vargas”, un asesor en la campaña política.

Sobre la creación de su personaje, Darío platicó vía telefónica: “Siempre me gusta partir de cero. En este caso no me basé en nadie, simplemente con los antecedentes que los escritores nos habían dado fui creando este asesor de campaña, ‘Vargas’. Es el asesor de campaña del partido de FLAN (Frente Libertario de Acción Nacional)”.

Ripoll abundó en qué fue lo que le atrajo de este nuevo proyecto: “Me entusiasmó porque era una sátira política, nunca había hecho este género. Está muy bien escrita, muy bien estructurada. Obviamente el elenco, gente con mucha experiencia. Creo que salió un producto muy interesante”.

Una característica que tiene “Promesas de campaña” fue que a pesar de estar hecha en México se vincula con muchos otros países: “Creo que hay guiños en la política, no solo mexicana. Una de las cosas que tiene es que no la centralizaron en México, no se habla de un partido en particular. Se hizo para que se pudiera entender en cualquier país. Hay guiños a la política, a la comedia involuntaria que sucede en la política de cualquier país. Hay mucho hilo de dónde cortar”.

Se mantiene en el vecindario

Además de la nueva serie, Darío Ripoll sigue en televisión con “Vecinos”, serie que recién cumplió años en la pantalla chica: “Hace unos días cumplimos 15 años de haber salido al aire, en 2005. Estamos muy contentos. Hemos tenido una gran respuesta cada que estrenamos la nueva temporada. Grabamos nuevos capítulos, vienen unos muy especiales”.

Para Darío, una clave para el éxito y permanencia de “Vecinos” es “primero lo bien escrito que está, es una comedia inteligente, no es comedia de pastelazo. A la gente le gusta la comedia de situación. Obviamente el elenco tan entrañable. La gente se conecta con los personajes. Todos tenemos algo de esos personajes, siempre en un edificio hay alguien así. La gente se ha identificado muy bien con los personajes, es lo que le ha dado una vida”.

Para un actor representa distintos retos trabajar un personaje desde cero para una nueva serie y seguir encarnado a uno con el que lleva ya 15 años: “Es divertido construirlo desde cero, con una base, buscarle antecedentes, cosas que se le queden en la gente. ‘Rafael Vargas’ tiene sus características, tiene un tic, le brinca un ojo cuando se pone nervioso. Es más fácil interpretar a ‘Luis San Román’, lo he hecho durante mucho tiempo. Hemos tenido los personajes definidos, que obviamente han evolucionado”.

SABER MÁS

Teatro en pausa

Además de estos programas, Darío tenía un proyecto como productor con la obra de teatro “Fronteras”, para estas fechas: “Estábamos al 80 por ciento de la producción, empezamos ensayos, teníamos contrato con teatro, estrenábamos en julio. Tuvimos que posponer por la pandemia, no la suspendemos: el proyecto sigue. La idea es volver una vez que se pueda entrar a los teatros”.

JL