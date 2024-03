Luego de que la cantante mexicana antes conocida como Danna Paola anunciará que cambiará un poco su imagen publica ahora haciéndose llamar simplemente "Danna", se topó con algunas complicaciones para hacer esto realidad, específicamente en la red social X (antes Twitter), pues sus intentos fallidos para cambiar de usuario han sido tachados por varios cibernautas como algo inmaduro y ridículo, pues hasta le insistió a la usuaria @danna para dejar de llamarse así y entones ella ser "la única Danna".

Los audios que compartió la artista en su canal de WhatsApp, donde incita a sus seguidores a "hacer un complot" para poder lograr su cometido, causaron revuelo, por lo que Danna regresó a X para escribir este mensaje:

"Acá entras y de verdad todo el tiempo hay fuego encendido… hahahaha 'x' tóxico como tu ex. Bai", escribió, y con esto solo incremento las críticas en las que le dijeron que la tóxica había sido ella al incitar al hostigamiento.

"¿Pero no tú misma mandaste a hostigar a una chica solo por el usuario? Toxicidad que tú fomentaste, alentaste y pediste. Me caes bien, pero si tú misma provocas la toxicidad no te quejes después", se lee.

Buenos días, espero que sus vidas sean menos complicada que la de Danna Paola, y sus problemas cotidianos sea algo como tener que pelear el username en una aplicación pic.twitter.com/Jypq4r7EVf — Barbie Naruto (@candelitasxd) March 21, 2024

El username de Danna Paola ahora es @dannajustdanna después de que no pudiera lograr que la usuaria @danna "le cediera el nombre", incluso puso su cuenta como privada ante los ataques que recibió de seguidores de la cantante.

Esta situación desató una ola de memes que no dejan bien parada a la cantante, quien en reiteradas ocasiones ha promovido el no odio entre las mujeres.

Danna Paola uniéndose al equipo de los que se quisieron cambiar el nombre y fracasaron. pic.twitter.com/E4nxql49dD — Bot Incómodo (@IncomodoGDL) March 21, 2024

