Danna Paola vive un "XT4S1S" en las Fiestas de Octubre

Gran noche pop se vivió este sábado en el foro de las Fiestas de Octubre, el Benito Juárez, con la presentación de Danna Paola, quien hizo una pausa en su gira internacional "XT4S1S Tour" para traerla de regreso a México, específicamente a la Perla Tapatía, donde el público se le entregó por completo en todas y cada una de las canciones que interpretó.

Danna, quien estuvo acompañada de su novio, el cantautor Alex Hoyer, salió al escenario muy puntual. A las 21:00 horas ya había dado comienzo el espectáculo, al cual muchos seguidores llegaron desde temprano para obtener los mejores lugares.

Los primeros temas que entonó Danna Paola fueron "Mía", "Valientes", "Mala fama" y "Cachito", la cual originalmente canta con los venezolanos Mau y Ricky.

"Los amo mucho, Guadalajara, gracias por estar aquí, esta energía la echaba de menos", dijo la estrella con relación a estar de gira fuera del país. Luego dio paso a "TQ Y Ya", un track que habla sobre el amor diverso. "Amor es amor, y a quien no le guste, que se vaya mucho a la ch...", frase con la que se robó los aplausos del público.

En este inter Danna pidió alcohol, pues se había lastimado una pierna, pero destacó que todo estaba bajo control y mientras llegaba la asistencia, estuvo interactuando con sus seguidores, leyendo sus carteles y pancartas, había quienes le pedían que ya sacara el nuevo disco, o que les firmara el cuerpo para tatuarse la rúbrica. "Gracias por su amor y por su energía", reiteró Danna.

Luego hizo un viaje al pasado para interpretar "El primer día sin ti" y después su hit "Oye Pablo", mientras se alistaba el siguiente performance el público observaba un audiovisual donde Danna hablaba de la salud mental y después sonaron los acordes de "Amor ordinario".

"El amor comienza por el amor propio, si quieres que alguien te ame, amate a ti mismo, el amor no duele, duele todo lo que confundimos con él, así que si te pegó lo que dije, ahí no es bebé", confesó la estrella, siendo respaldada por su público y luego para seguir a tono con la filosofía de vida, dio paso a "Nada" y "Sodio". También hubo tiempo para cantar un cover emblemático de Belanova, "Me pregunto". Y después continuó con su reciente éxito "Tenemos que hablar".

Luego de un interludio muy electrónico que sirvió para que Danna se cambiara de vestuario, la cantante continuó la velada con "1 Trago", "Calla tú", "Agüita" y "XT4S1S", canción que le da nombre a esta su actual gira. Sin duda fue una gran noche con la que vibró el público tapatío.

