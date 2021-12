Danna Paola tras ser hospitalizada: "Vamos un día a la vez"

Danna Paola está pasando por un momento difícil, y es que la cantante pop compartió con sus seguidores que tuvo que ser hospitalizada por una enfermedad.

Fue a través de redes sociales donde Danna agradeció a quienes se han preocupado por ella desde que llegó al hospital. Según la cantante padece un malestar en sus pulmones y la garganta.

Pese a que no especificó de qué enfermedad se trata, sí descartó que se trate de COVID-19 o Influenza; aún así, la cantante de “Mala Fama” tuvo que cancelar algunos eventos.

“Vamos progresando. (...) Sí, he estado muy enferma y tuve que cancelar compromisos por recomendación de mi médico y que me dan mucha impotencia cancelar”, escribió Paola en una historia de Instagram. “Gracias a todos por preocuparse, mis pulmones y garganta ahí van, gracias a dios no fue ni covid-19 ni influenza… sí ando malita pero vamos un día a la vez”.

Incluso en otras historias la cantante mexicana presumió un ramo de flores que recibió como buena vibra mientras se recuperaba.

AC