Danilo Carrera es hoy en día uno de los galanes más queridos por el público de las telenovelas mexicanas. Pero antes de incursionar en este género, recibió numerosas propuestas para actuar en películas para adultos.

El actor rechazó la oferta no sólo porque su madre lo habría matado, sino que su formación y educación se lo impidió. "Sucedió cuando era chavo, pero imagínense ¡Mi mamá me mataba! Sí era mucho dinero y hubo gente que me cuestionó, porque era una oferta muy jugosa, pero les dije que todo ese dinero lo iba a ganar haciendo telenovelas", dijo en entrevista con la revista "TV y Novelas".

Carrera, de 34 años, abandonó México hace unos días, tras terminar las grabaciones de la telenovela "El amor invencible". Lo hizo no sólo por razones profesionales, precisó que lo hizo al enterarse que su madre, Elsita, fue diagnosticada con cáncer.

Por ello, Danilo volvió a Miami, donde se dedicará a ayudarla durante todo el proceso que requiere luchar contra esa enfermedad.

