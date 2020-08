Daniella Alvarez, ex Miss Colombia, toma 24 pastillas tras cirugía

Daniella Álvarez, la ex miss universo colombiana, expresó a través de su cuenta oficial de Instagram la situación a la que se enfrenta después de haberle amputado la pierna izquierda.

Todo comenzó hace aproximadamente dos meses, cuando a la modelo y presentadora colombiana la tuvieron que operar de urgencia tras haberle encontrado una masa anómala en su abdomen.

La intervención trajo algunas complicaciones, lo que ocasionó la amputación de su pierna izquierda.

Daniella compartió una fotografía en su feed de Instagram en donde expresó que al día toma más de 24 pastillas y al despertar tienen que inyectarle distintos medicamentos para sobrellevar su jornada, los cuales le causan un cansancio profundo, sin embargo, se mantiene con ánimos para salir adelante.

"Nunca me imaginé que estaría tan medicada en mi vida, pero no podría esperar menos después de una cirugía de amputación sumada a una isquemia. Tomo 24 pastillas al día y todas las mañanas deben inyectarme para estar anticoagulada y evitar que se formen trombos en mi cuerpo. Estar medicada ha sido una de las cosas más difíciles en mi recuperación, pues algunas de estas pastillas me causan mucho sueño durante el día dificultando mis rehabilitaciones y otras como la inyección me tienen toda mi barriga con morados. Es muy duro luchar contra el sueño y el cansancio que me producen las medicinas pero tengo que agradecer que existen porque me alivian de los fuertes dolores y corrientazos que me dan en las piernas. Poco a poco irán bajando estas dosis pero lo que sí les puedo decir es que nada detiene mis ganas de salir adelante, que me esfuerzo al mil en cada una de mis rehabilitaciones y sobretodo que nada me quita mis ganas y fuerte deseo de siempre estar FELIZ!!", escribió.

A pesar de las fuertes dosis de medicamentos y del cambio tan inesperado que dio su vida hace unos meses, Daniella aseguró que está agradecida con la vida y más que nunca tiene ganas de seguir viva.

Amigos y seguidores de la modelo no dudaron en dejar sus comentarios positivos y la admiración que sienten por ella, ya que muchos aseguran es un ejemplo de vida.

"Eres un grande ejemplo a seguir, guerrera que nunca se rinde". "Dios te bendiga, te ves hermosa y eres una gran persona y sin duda un gran ejemplo a seguir". "Guerrera, para adelante no hay de otra, eres hermosa no te rindas, te amamos". "Estás hermosa, eres mi ejemplo a seguir", se lee entre los muchos comentarios.

Uno de sus grandes apoyos es su novio Lenard, quien la acompaña en este difícil proceso; Álvarez posteó un romántico y emotivo mensaje dedicado a su pareja.

"Pienso que una de las claves para seguir enamorados es la gratitud. Aprendamos a apreciar lo que tenemos. Las mejores relaciones de pareja son aquellas las que deciden nunca rendirse a pesar de las dificultades. Amor, que bendición tener este pedacito de pierna para poder abrazarte todas las noches y recordarte lo mucho que te amo. Gracias por ese amor tan lindo que me das y nunca soltarme. @lenard.vanderaa".

Daniella aún debe esperar a que su pierna cicatrice en un cien por ciento para posteriormente tener una prótesis y poder comenzar una nueva etapa de recuperación.

jb