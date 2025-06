Daniel Ruenes es el ex actor de Televisa que terminó como cajero de Oxxo y se hizo viral

El modelo y actor colombiano Daniel Ruenes, quien alguna vez desfiló en eventos de alto perfil como el Fashion Week México y colaboró con marcas como Avene, Eucerin y Aveda, ha dado un giro inesperado en su trayectoria profesional. A pesar de sus logros en el mundo del modelaje y su incursión en la televisión mexicana, actualmente se desempeña como empleado en una tienda de conveniencia, una decisión que tomó con dignidad y fortaleza en medio de momentos difíciles.

De Colombia a México, con sueños y retos

Ruenes llegó a México en 2021, decidido a consolidar su carrera luego de un periodo exitoso en su país natal, donde se destacó como uno de los modelos más visibles con vitiligo, rompiendo moldes en la industria de la moda. Durante su estancia en México, participó en proyectos televisivos con Televisa, grabó comerciales y trabajó con varias marcas de moda y joyería.

Sin embargo, pese a su talento y experiencia, encontró pocas oportunidades estables en el medio artístico nacional. "En octubre de 2021 me llamaron para ver la opción de trabajar acá, y empecé en modelaje y comerciales. Hice varias campañas y tuve participaciones en programas unitarios. He hecho colaboraciones con joyerías y otras marcas", explicó. Aunque formó parte de dos proyectos televisivos aún por emitirse, la inestabilidad laboral comenzó a pasar factura.

Un nuevo comienzo en medio de la incertidumbre

Ante la falta de trabajo en su campo, Daniel decidió aceptar un empleo en una tienda. “Un día llegué, pregunté y salí con trabajo”, compartió sin vergüenza alguna. Para él, esta nueva etapa representa una forma de resistencia y esperanza. “De colaborar con marcas súper top, ahora estoy en una tienda de conveniencia, y no me da pena decirlo. La vida cuesta, pero no hay que darse por vencido”, afirmó.

Ruenes relató cómo su vida cambió de forma drástica: “De estar en pasarelas, comerciales y sets de grabación, la vida dio un giro radical, un 'golpe bajo', y me quedé sin nada”. Ante esa situación, buscar una alternativa laboral fue necesario para continuar adelante.

Dificultades emocionales y lucha personal

El actor no solo ha enfrentado retos económicos, sino también emocionales. Durante una entrevista, confesó que esta etapa lo llevó a cuestionar su propio valor profesional. “Me preguntaba: ‘¿Ya no soy bueno?’. Me ponía a llorar. Toda mi vida he dicho que no tengo depresión, pero ahora sí lo acepto (...) En mi mente siempre digo: ‘Todo está bien’, y así es como voy por la vida”.

Daniel también mencionó que ha atravesado momentos extremadamente duros: “Muchas veces me he quedado sin comer". A pesar de ello, ha sabido administrar sus ingresos con responsabilidad. "Cada jueves me pagan y lo voy dividiendo para los gastos, porque lo primordial es la renta. Tengo para vivir y comer, pero, siendo sinceros, prefiero aguantar un poquito de hambre para que las cosas mejoren".

La raíz de algunas de sus batallas emocionales, asegura, se remonta a una infancia difícil. “He cargado con eso toda mi vida”, comentó, refiriéndose a la compleja relación con su madre y al esfuerzo constante por salir adelante.

A pesar de todo, Ruenes se mantiene enfocado en sus metas dentro del mundo del espectáculo. “Sigo en castings y trato de que se me vuelvan abrir las puertas en el medio. Tengo fe en que todo esto mejorará”, declaró.

