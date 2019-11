"Dani Who?" cambia la vida de Mario Morán

El viernes 8 de noviembre se estrenó por Amazon Prime el primer episodio de la serie mexicana de ciencia ficción “Dani Who?”, y el próximo 15 de noviembre, la plataforma lanzará los nueve capítulos restantes. Este proyecto es una producción de Paramount Channel, quien ya hizo el estreno para televisión por cable.

La serie que protagonizan Julia Urbini, Rodrigo Murray, Geraldine Galván, Juan Carlos Colombo y Mario Morán, entre otros, está ambientada en los años 90, en un poblado ficticio de la Ciudad de México llamado “San Gregorio”, parece que ahí no sucede nada, hasta que un fenómeno paranormal pondrá a prueba la unión de un grupo de chicas.

Al respecto, Mario Morán habla sobre este proyecto que lo tiene muy emocionado por las características con la que es desarrollado, principalmente la ciencia ficción y la década en la que es ambientado. “Está bien padre que toquen el género de la ciencia ficción en México, que normalmente no lo abordan, y además que lo estén haciendo tan bien. Paramount Channel está apostando por talento nacional, porque todo el elenco, la producción y el staff somos mexicanos y esta es la primera producción que hacen en América Latina”.

Sobre los retos de estar en una producción de este nivel, Mario anota que es interesante que se desarrolle en los años 90, pues generalmente las emisiones donde hay ciencia ficción se concentran en la década de los 80. “Para mí que soy noventero, me tocó solo un poco de (la década), pero está padre ir a trabajar y ver elementos como el walkman y el beeper, es regresar al pasado y justo eso hace que ‘Dani Who?’ sea una producción bastante familiar donde chicos y grandes la pueden ver, pues se alimenta este rollo de la nostalgia”.

Sumergido en la aventura

Mario interpreta a “JP”, el enamorado de “Dani”, quien la ayudará a esclarecer los sucesos paranormales que están sucediendo en “San Gregorio”. “Hay un grupo de chavas que aparentemente no tienen nada que ver, están en la misma escuela, pero la desaparición de una de ellas, es lo que hace que se unan en una misión para buscarla y rescatarla. Es entonces que se dan cuenta que tienen mucho más en común de lo que creen. Habrá cosas sobrenaturales, y mi personaje juega el rol amoroso con ‘Dani’, vamos a ver cómo él la ayuda con esta misión.

“No puedo decir mucho de mi personaje porque por ahí tendrá un cambio radical en su misión y el público lo irá descubriendo”, apunta el histrión, visiblemente emocionado por este proyecto.

Mario comenta que justo este tipo de proyectos son los que busca para desarrollarse en su carrera, quería alejarse un poco del melodrama para darle oportunidad a shows televisivos como éste y el cine, que también lo tiene muy presente.

“Me gusta más este estilo de actuar, no tanto melodrama o farsa, me gusta que sea más natural y dinámico, y eso fue el reto para mí porque vengo de hacer novelas. El año pasado estuve en Madrid (estudiando) y me estaba dirigiendo en el entrenamiento de actuación hacia eso, algo más natural y ‘Dani Who?’ fue el campo donde pude probarme en lo que quiero más”.