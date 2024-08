¿Dakota Johnson y Chris Martin finalizaron su relación?, conoce su historia de amor

Este viernes, Chris Martin y Dakota Johnson causaron preocupación entre sus seguidores cuando medios internacionales empezaron a reportar que la pareja había terminado su relación de siete años , debido a que parecían estar distanciados.

Sin embargo, estos rumores resultaron ser infundados. La representante de la actriz de "50 sombras de Grey" desmintió la información, asegurando que la relación entre las celebridades sigue fuerte y estable.

A lo largo de su relación, el miembro de Coldplay y la actriz han intentado mantener su vida amorosa en privado, aunque en ocasiones han compartido algunos detalles sobre su romance. Aquí te contamos cómo inició su historia de amor.

Así se conocieron Chris Martin y Dakota Johnson

El refrán dice que siempre hay un "roto para un descosido", y las circunstancias personales de Chris Martin y Dakota Johnson en el pasado parecen haber definido su futuro juntos. En 2014, tras más de diez años de relación y dos hijos en común, Chris y Gwyneth Paltrow firmaron su divorcio, un cambio que, en lugar de separarlos, los unió aún más. Ambos admiten que siguen siendo un apoyo fundamental en la vida del otro.

A pesar de que después de la separación se vinculó al vocalista de Coldplay con la estrella de "Los juegos del hambre", Jennifer Lawrence, pronto comenzaron a surgir las primeras imágenes que confirmaban su relación con Dakota, quien había terminado su vínculo con el modelo Matthew Hitt un año antes.

Se sabe que Chris y Dakota se conocieron a través de amigos en común, y se rumorea que su primera cita fue en un restaurante de sushi en Los Ángeles. Su relación avanzó lentamente, ya que inicialmente se pensaba que solo eran buenos amigos. Sin embargo, fueron vistos paseando de la mano, y Dakota lo confirmó más tarde: "Estamos juntos, pero no quiero hablar sobre el tema", declaró en una entrevista.

Aunque han enfrentado rumores de ruptura en el pasado, como en 2019 cuando se dijo que Chris deseaba tener hijos y Dakota no estaba preparada, su relación ha perdurado. En marzo de este año, se reveló que estaban dando el siguiente paso y que podrían llegar al altar, ya que ella fue vista con un anillo de esmeralda en su dedo anular izquierdo.

Esta importante decisión de Martin también cuenta con el respaldo de Paltrow, su expareja, quien ha descrito a Dakota como una "buena amiga" durante el transcurso de su relación.

Dakota, por su parte, también se ha comprometido mucho con sus pasos de madrastra para con Apple y Moses. "Amo a esos niños como si mi vida dependiera de ello. Con todo mi corazón", dijo la artista a "Bustle".

Dakota ha sido frecuentemente vista en los conciertos de Chris Martin alrededor del mundo, incluyendo lugares como Madrid, Argentina y Sao Paulo. Ella ha explicado que disfrutar ver a Chris en el escenario es algo que la hace muy feliz. "Me encanta verlo. Podría verlo todos los días. No sé cómo explicarlo. Siento que, no lo sé... estoy viendo a mi ser favorito hacer su cosa favorita" , señala.



YC