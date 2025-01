Cynthia Klitbo no descarta conducir un Uber, ante su crisis económica

La actriz Cynthia Klitbo sigue enfrentando una difícil situación económica, que padece tras ser víctima de una estafa telefónica en la cual le robaron todos los ahorros que tenía en el banco.

Mediante un video compartido en Instagram, la actriz confesó que no descarta buscar trabajo fuera de los foros de televisión, e incluso reveló sus intenciones de convertirse en conductora de una aplicación.

"Mira, tengo manitas, cocino bien sabroso, sé limpiar perfecto, y además tengo un coche que aguanta para ser Uber, entonces, si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber, ¿cuál es el ped*?", contó la artista a sus seguidores durante un video que subió a su red.

De la misma manera, la actriz mencionó que decidió poner en venta un departamento que tiene en Estados Unidos , además de que la productora Lucero Suárez ya le ofreció participar en un nuevo proyecto, y que tanto Azela Robinson como El Rey Grupero la han apoyado económicamente, pero, subrayó, que no descarta recurrir a otras labores para sobrevivir.

"No estoy triste, estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado, porque no hay imposibles, pues no les extrañe que al rato pase Cynthia Klitbo por ustedes en un Uber, porque no hay trabajo que sea malo", declaró conmovida.

Con respecto al fraude que sufrió a través de una llamada en la que la alertaban de un cargo en su tarjeta, y que al final resultó ser un engaño para vaciar la cuenta, Cynthia explicó que las investigaciones continúan.

