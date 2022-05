Cynthia Erivo: Así luce la actriz como el “Hada Azul” en el live-accion de “Pinocchio”

Aunque hace un par de meses ya habían trascendido algunas breves escenas de cómo la actriz Cynthia Erivo luciría como el “Hada Azul”, en la que será la nueva versión live-action de “Pinocchio” (Pinocho) para Disney, los fans del popular cuento han reaccionado con comentarios diversos luego de que este lunes se viralizó una nueva imagen con todo el proceso y arte de producción.

La actriz británica, ganadora del Tony, por su desempeño en la puesta “The Color Purple” en Broadway, se ha enfrentado a comentarios radicales de los fans no solo de “Pinocchio”, pues en general, diversos usuarios consumidores de las nuevas historias, adaptaciones y relanzamientos de Disney, han criticado que la selección del elenco ahora atiende a “lo políticamente correcto” y no a la estética original de los cuentos y sus personajes, sin embargo, otros muchos fans de este cine familiar, han salido a la defensa de Cynthia Erivo, al referir que su imagen no limita y no tiene nada que ver con su profesionalismo y capacidad interpretativa en un cuento tan popular.

A mediados del 2021, se filtró un breve clip de Cynthia Erivo caracterizada con un brillante vestido azul, aunque muchos fans no dieron mayor relevancia, aunque la actriz apareciera cantando un fragmento de “When you wish upon a star”, emblemática de “Pinocchio” en su versión animada clásica.

Las discusiones sobre Cynthia Erivo, en su papel como el “Hada Azul” se enfocan en el aspecto físico que la nueva versión tendrá, pues la actriz se ha caracterizado por llevar el cabello corto o con cortes al ras, lo que ha generado ofensas hacia la intérprete, ya que usuarios, principalmente de redes sociales, han criticado que la original “hada” de “Pinocchio” animado es rubia y con cabellera abundante, además de remarcar que la piel del personaje también es clara.

A la par de viralizarse la nueva imagen de Cynthia Erivo como la “Hada Azul”, otros usuarios han condenado las descalificaciones hacia la actriz, indicando que actualmente los personajes e historias llevadas a la pantalla no deben estar sujetos a estéticas y cánones de belleza, pues se vive un momento sumamente importante en inclusión y reconocimiento de comunidades que históricamente han sido rezagadas, discriminadas y violentadas por sus orígenes y diversas de cuerpos.

Se estima que en septiembre de este año, esta nueva versión live-accion de “Pinocchio” se estrene en la plataforma streaming de Disney , teniendo en su reparto a Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key y Lorraine Bracco, entre otros, con la dirección de Robert Zemeckis, ganador del Oscar por “Forrest Gump” y creador de la saga “Back to the Future”.

MF