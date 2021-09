Cynthia Alesco, una tapatía que triunfa en los melodramas

La actriz jalisciense Cynthia Alesco, a quien actualmente se le puede ver en la telenovela “Vencer el pasado”, producción de Rosy Ocampo, ha desarrollado una trayectoria importante en México y el extranjero. Gracias a su talento y carisma, Cynthia sigue forjando un camino en el histrionismo que la llena de satisfacciones, siempre conectada a Guadalajara, la ciudad que la vio crecer. Cuenta en entrevista que de hecho parte del año 2020, cuando comenzó la pandemia, estuvo viviendo en la Perla Tapatía, acompañada de su familia, la cual radica aquí.

El sueño de ser actriz siempre estuvo latente, pero tuvo que vencer distintos retos para llegar hasta donde hoy se encuentra, disfrutando de su personaje “Ana” en “Vencer el pasado”. Sobre su evolución como actriz, resalta que ha sido un proceso de varias enseñanzas de vida.

“Ahora sí que ha sido un sube y baja como lo es la vida. Me ha costado mucho, no lo niego, sí estoy agradecida, pero ha sido un camino no siempre pavimentado, así que cuando vienen los momentos de gloria, los acepto y los abrazo porque sé que luego vienen otros momentos de picar piedra, porque aunque tú creas que ya estás como en cierto nivel, nunca dejas de trabajar duro y seguirte preparando”, de hecho, resalta que ahora en octubre se irá a Los Ángeles a tomar un curso para seguir preparándose a nivel profesional.

“Para mí como tapatía, el primer reto fue dejar a mi familia, soy una persona muy familiar, soy la más pequeña de los hermanos, soy la única mujer, así que ya se han de imaginar, para mis papás fue algo muy fuerte”, al irse de casa, “lloraba muchísimo al principio, despegarme me costó un montón. Y luego me fui a Colombia por trabajo, me fui a grabar tres series allá y ahora regreso a México y me abraza con esta telenovela”.

Cynthia ha tenido la oportunidad de desarrollarse en distintos géneros como la comedia y el drama, ha formado parte de series como “De brutas nada”, “La reina del Sur” y “Operación Pacifico”. “Estuve también en una producción americana que se llama ‘Los Romanov’ con Matthew Weiner, quien es de ‘Los Soprano’, y bueno, bendito Dios he estado en diversas producciones, así que espero que la vida me siga dando la oportunidad de darme grandes regalos y los proyectos que me gustan”.

Cristalizando un sueño

La escuela que le trajo la oportunidad de mudarse a la Ciudad de México fue el Centro de Formación Actoral (CEFAT), participó en un casting a los 18 años y se quedó. “Pero por extrañar a mi familia, porque me sentía muy sola y porque no me hallaba en la ciudad, me regresé a Guadalajara. Soy licenciada en marketing por la Universidad de Guadalajara y cuando terminé la carrera me di cuenta que estaba suficientemente grandecita y que quería seguir en la actuación, que nunca la dejé, aquí en la ciudad hice teatro, estuve en una serie y hacía comerciales”.

Regresó a la CDMX y ahora en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) terminó la carrera de actuación, “a partir de ahí ya me he dedicado al 100% a actuar desde el 2017”. Para Cynthia sería un sueño poder trabajar en su ciudad haciendo lo que le gusta, pues además de que sabe que Guadalajara es ahora mismo un lugar activo para las filmaciones, extraña a su familia, la comida y hasta el calor que hace aquí.

Hacia la recta final

“Vencer el pasado” es parte de una trilogía que desarrolló Rosy Ocampo, primero con “Vencer el miedo” y luego “Vencer el desamor”, donde abordó en cada telenovela la sororidad entre mujeres. El melodrama de Televisa que se puede ver de lunes a viernes a las 20:30 horas, ya está embarcado en su recta final, culminará el próximo 5 de noviembre, de hecho las grabaciones ya terminaron hace unas semanas.

“Lo interesante de estos proyectos que hace Rosy, es que justo desarrolla personajes con los que cualquier persona se puede identificar, y eso es lo bonito, que ya son personajes que realmente reflejan a nuestra sociedad”, además, comparte Cynthia que para ella fue una gran sorpresa formar parte del equipo de la productora.

“Yo había tenido la oportunidad de estar en ‘La doble vida de Estela Carrillo’ (también producción de Rosy), pero realmente hice un papel muy pequeño. Entonces, que me hablaran para este proyecto fue una gran sorpresa”, resalta que la celebró al doble, primero porque la llamaron para el casting y después porque se quedó con el personaje, al cual le tiene mucho cariño.

En esta historia Cynthia Alesco interpreta a “Ana Solís”, la amante de “Heriberto” (Roberto Blandón), quien cuando lo conoce, se enamora y lo ve como la oportunidad que estaba buscando. Sin embargo, las cosas no saldrán como lo espera.

“El más grande reto que tuve al desarrollar a ‘Ana’ fue quitarme los prejuicios que hacia sobre una mujer como ella, porque ya no lo hago. Cuando a mí me entregaron los libretos, me dije, ‘¡pero cómo Ana hace esto!’, así que lo que hice fue no juzgarla, entenderla desde otra parte y saber que al final esto es lo que tenemos que hacer los seres humanos, que en lugar de juzgar, entendamos de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos, porque todos traemos enormes heridas desde la infancia y por eso somos como somos”.

Además, “Ana” es un personaje que evoluciona, no se queda donde el público la conoció, resalta Cynthia que su transición la podrá ver el espectador durante los capítulos que se aproximan. “Cae en los brazos de un macho, y cuando a una mujer le pasa eso, queda absolutamente destrozada, así que vamos a ver cómo ella se rescata a sí misma”. Finalmente, resalta que está contenta de trabajar con un actor como Roberto Blandón, “fue una gran lección de vida para mí”. Así que la actriz invita al público a no perderse “Vencer el pasado” y lo que sucederá con su personaje.

