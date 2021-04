Cuidado con Emiliano Zurita en “No, porque me enamoro”

Este jueves 29 de abril se estrena en cines la comedia mexicana “No, porque me enamoro”, dirigida por Santiago Limón y protagonizada por Sofía de Llaca, Emiliano Zurita, Sheryl Rubio, Román Torres y Nath Campos. El filme había retrasado su salida a cartelera a causa de la pandemia.

En entrevista con EL INFORMADOR, Emiliano comparte que le tiene un cariño especial al proyecto, porque fue su primera incursión en cine, aunque el público ya lo haya vistos antes en “El baile de los 41” o “Guadalupe Reyes”. “Esta fue la primera película que yo filmé en mi carrera, ya teníamos (con ella) dos años desde que filmamos, se iba a estrenar el año pasado, pero obviamente se tuvo que retrasar y ya por fin sale el jueves. Esta película también fue mi primer acercamiento al género de la comedia con un personaje más definido y más importante”.

En la trama, Emiliano interpreta a “Gabo Gabeau”, un cantante extravagante de reggaetón muy al estilo Maluma, personaje que fue detallando en conjunto con el director. “Lo que más me gustaba y me ponía nervioso era poder crear este personaje, que fuera muy divertido, loco y al mismo tiempo que fuera creíble, que no se saliera del tono de la historia, que (la gente) pudiera decir que seguro hay artistas de reggaetón y de todos los géneros así. Fue muy importante ir de la mano con el director, porque cuando desarrollé al personaje me divertí mucho y él me soltaba en escena confiando en que me dirigiría de acuerdo al tono de la película”.

En cuanto a la historia y el mensaje que plasma, comparte: “Esta es una historia de dos mundos, el primero que es el más común donde la gente se puede relacionar perfectamente, que es donde están estas dos chavas que son interpretadas por Sofía y Sheryl, quienes son súper fans de este reggaetonero (quien representa el otro mundo), y cuando se mezclan el mensaje que lleva la película es que tal vez crees que deberías estar buscando algo porque la sociedad dice que es lo importante, pero en verdad lo más importante es buscar lo que te hace feliz y ser honesto contigo mismo”.



En la trama también participa Román del grupo Matisse, explica Emiliano que tiene mucho carisma y se le da muy bien la comedia, para ambos resultó una anécdota curiosa, porque Román es más experto en la música y Emiliano en la actuación y en esta cinta, Román tenía que enfocarse más en las escenas y Emiliano en los momentos donde tenía que darse la música. Además para Zurita también es importan que el público lo vea a él desde la piel de personajes muy distintos entre sí.

SINOPSIS

“Daniela” (Sofía de Llaca), una chica de 19 años, consigue lo que siempre soñó, una cita con el hombre de sus sueños “Gabo Gabeau” (Emiliano Zurita) un atractivo joven, famoso y genio de la música. Todo parece marchar perfectamente, hasta que “Gabo” le pide a “Daniela” un favor inesperado, que desencadenará una serie de enredos que, entre enamoramiento, música y chantajes, llevarán a Daniela a arriesgar el verdadero amor.

Ya viene la nueva temporada de “Cómo sobrevivir soltero”

Emiliano ya está inmerso en el rodaje de las nuevas temporadas de “Cómo sobrevivir soltero” que se verán por Amazon Prime, él está de lleno en la producción y comenzó a filmar hace unas semanas. “Estoy sumamente feliz de que haya funcionado tan bien la primera temporada, es nuestro ‘bebé’, le metimos todo el amor y que nos hayan renovado de jalón la temporada dos y tres, habla mucho del cariño de la gente y eso para mí es increíble”. Finaliza al decir que lo nuevo que viene incluso es mejor que la primera temporada.

Con respecto a la pandemia, en el elenco se sienten muy arropados porque están trabajando con un equipo que ya tiene experiencia en estas cuestiones para que todo salga de la mejor manera posible.



AMD