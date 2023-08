Cuca promete una noche de euforia

Una de las bandas más influyentes y emblemáticas del rock en español regresa para deleitar a sus fans con una noche de Rock and roll, este próximo viernes 25 de agosto, a las 21:00 horas, en Guanamor Teatro Studio; se trata de Cuca, creadores de éxitos como “El son del dolor”, “La balada” o “Señorita cara de pizza”, quienes se declaran listos para retomar el escenario y brindar un concierto lleno de intensidad a sus fanáticos.

En estos términos, tras meses de ausencia y cancelaciones de conciertos, ahora la recuperación de su vocalista José Fors es un hecho y, de esta forma, su presentación en el Guanamor Teatro Studio es una oportunidad perfecta para disfrutar de la música en vivo de la legendaria banda, pues -dice el vocalista- “es un sitio que nos encanta, donde uno se siente muy cerquita de la gente”.

Deuda con fanáticos

En entrevista con EL INFORMADOR, José Fors asegura que “va de salida” en cuanto a su salud, y agrega: “estoy ensayando con Cuca para este regreso, con todo”; además, tras certificar que se halla “al cien”, celebra la próxima presentación de la agrupación:“Tengo ganas de devolver todo el cariño que me ha mandado la banda en este último año”.

Esta retroalimentación, comenta el front man de Cuca, no sólo implica la natural interacción entre grupo y fanáticos a través de redes sociales, “también han mandado sus buenos deseos algunas personas de las que no sabía en años, contactando de nuevo y renovando el cariño, es algo muy emotivo y, la verdad, no esperaba tanto”.

Este concierto que viene para agosto, señala el cantante, “se lo debemos a la banda porque se canceló en dos ocasiones ya, pero haremos todo lo posible para que este 25 de agosto sea una actuación memorable

Todo un agasajo

Cabe señalar que su siguiente presentación se inserta en la línea de eventos de conmemoración por el 30 aniversario en 2022 de su primer disco, “La invasión de los blátidos” (1992), al igual que el álbum de celebración “Pornoblattea” (2019). Refiere Fors: “andamos en los 34 años como grupo y ya extrañamos el escenario”.

Asimismo, el vocalista indica que la música en vivo siempre ha sido “fundamental, y de ahí nos agarramos mucho para continuar y dar lo mejor de nosotros; y aunque todas las bandas lo dicen, yo lo siento sinceramente, los fans de Cuca son los mejores. Desde el primer día en que nació Cuca quisimos hacer los que nos gusta, tratar de ser sinceros y no seguir modas, que todo saliera del corazón y este amor por el rock que crece y crece; creo que somos de las pocas bandas auténticamente rocanroleras que quedan”. ¿Y qué hace única a Cuca? Para el intérprete es claro, “el rock pesado, amarrado, irreverente y, la verdad, como fanático, lo que se vive con Cuca es una adolescencia que dura toda la vida. Porque el rollo ha sido siempre: divertir a la gente y divertirnos nosotros, lo creo de verdad, no es una chamba sino un agasajo”.

Buena vibra y apoyo

Con una alineación que se ha mantenido por muchos años junta, Cuca es -relata Fors- fruto de la amistad y la complicidad; “somos apasionados del rock, y nunca vamos a cambiar”, además, ocupado en la realización del nuevo disco de Forseps, que apareció hace algunas semanas, admite el cantante que ha trabajado lentamente, “porque afectado de salud, no se puede laborar al cien por ciento, pero estoy contento con el material, que se presentará poco después”.

De acuerdo con Fors, ensaya “con las dos bandas” para cumplir con los compromisos por venir, “pero lo importante ahora es este concierto que debemos desde hace rato; y haremos lo posible por volverlo memorable, para agradecer a los fans por la paciencia, la buena vibra y el apoyo. Mientras la gente quiera a Cuca, ahí vamos a estar”.

Los boletos para esta velada histórica del rock en español ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster y las taquillas del Auditorio Telmex; no se pierda el regreso de Cuca, que promete ser una presentación inolvidable, para disfrutar más de treinta años de canciones y diversión en el Guanamor Teatro Studio, este próximo 25 de agosto a las 21:00 horas.

PARA ESCUCHAR

Discografía

“La invasión de los blátidos” (1992).

“Tu cuca madre ataca

de nuevo” (1993).

“La racha” (1995).

“El cuarto de

Cuca” (1997).

“Con pelotas” (2006).

“La venganza de

Cucamonga” (2015)

“Semen” (2017).

“Pornoblattea” (2020).