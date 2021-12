¿Cuáles son las predicciones para el 2022? Laura Rivas nos responde con su visión

Este 2021 que está a días de terminar ha sido un año lleno de sucesos importantes en la vida de todos, cada vez son más las personas que se vacunan contra la COVID-19 en México, el Atlas vuelve a ser campeón después de 70 años y fallecieron dos iconos de la cultura popular, Carmen Salinas y Vicente Fernández, en otros acontecimientos más que se suscitaron durante el transcurso del año, pero ¿qué se avecina para el 2022? La astróloga, vidente y comunicadora, Laura Rivas responde a través de sus predicciones.

“El próximo año será definitivo, 2022 es 6 en la numerología, la cual nos habla de levantarse. Obviamente el 2022 trae desafíos para la humanidad, mucha gente está tomando conciencia y otros se están volviendo empáticos ante el dolor, estamos recuperando mucha parte de nuestra humanidad. Se van a manejar a nivel internacional conferencias, se va a tener a la gente informada, empezará a surgir esto de las redes sociales con información necesaria con gente que trae cambios y tiene tolerancia, a la que realmente le importa su medio ambiente y lo que la rodea”.

Desafíos. La humanidad está tomando consciencia de sus acciones y actúa en consecuencia. ESPECIAL

Resalta que con el desarrollo de la pandemia, se hablará de otras variantes y otras enfermedades, pero resalta que el miedo no debe persistir, simplemente que la gente continúe haciendo lo que ha hecho los últimos meses, cuidarse y atender las medidas de sanidad. “Hemos aprendido muchas cosas, nos ha dolido gente que ha partido. Vamos a empezar a tener una normalidad -entre comillas- entre julio y agosto; para el 2023 un poco más libres y para el 2024 totalmente desterrado todo este problema y esta forma de vida”. Laura pide que mientras sucede esto, las personas deben vitaminar a su cuerpo y no sacarle más energía de la que le dan, también deben trabajar la parte espiritual.

Equilibrio. La vidente augura tiempos de paz entre la familia Fernández tras el fallecimiento de “Chente”. AFP/Archivo

El mundo de los espectáculos

Ahora que murió Vicente Fernández, queda la duda si los hijos entrarán en conflicto por sus bienes aunque él previamente haya dejado todo repartido y establecido como había compartido en anteriores entrevistas. “La familia Fernández es muy querida, pero muy hermética con respecto a su núcleo familiar, y este suceso les cambió la vida definitivamente, pero no creo que haya ningún problema o conflicto, lo único que habrá serán algunas discrepancias con respecto a quienes tengan necesidad de reflectores. Yo veo a un Alejandro súper humano, lleno de energía y vitalidad, poco tolerante con los asuntos privados que tienen que ver con la familia. La médula espinal de esa familia está perfectamente cubierta y Cuquita es la que va a manejar todos los asuntos y los detalles, y no está sola, está muy bien acompañada, realmente todos se ven unidos y muy fuertes, hay una conciliación importante”.

Comparte que no habrá problemas legales, “Alejandro no quiere nada, Gerardo es una persona súper inteligente, tiene una habilidad para hacer dinero y para llevar la administración, a él no le gustan los reflectores, le gusta trabajar. Esta situación (la muerte de su padre) hará reflexionar mucho a Vicente Jr.”.

En general, Laura comparte que habrá otras pérdidas importantes tanto a nivel nacional como internacional.

“Vamos a perder a actores y actrices, y se van a dar situaciones fuertes con el regional mexicano”. Expresa también que habrá que poner especial atención a dos influencers que estarán en peligro, uno de ellos ligado a la depresión con riesgo de quitarse la vida. En cuanto a la monarquía, confiesa que un suceso trascendental estará por ocurrir en lo que concierne a la reina Isabel.

También destacó que habrá la pérdida de una importante top model, y que habrá que estar atentos a la salud de Barbra Streisand, Celine Dion y María Victoria. Sobre Britney Spears, recalcó que luego de pasar un tiempo aprisionada en casa, el 2022 pinta muy bien para la “princesa del pop”.

Buenos tiempos. Se espera que la llamada “princesa del pop”, Britney Spears, tenga un gran año. EFE/Archivo

¿Qué hay para los deportes?

Laura predice que un corredor de autos tendrá un accidente y que el Atlas sigue tan fortalecido que se puede pronosticar otro campeonato para el equipo. “Cuando tú no pierdes la fe, los milagros suceden, no hay mal que dure 100 años, así que vamos a seguir teniendo sorpresas, sobre todo con los clubes que no esperas, el futbol será una gran fuerza de unidad en nuestro país y en nuestra sociedad. Están saliendo nuevos talentos en las escuderías, chavos muy preparados y con mucha luz. Ya viene también, lo predigo sin temor a equivocarme, el nacimiento de nuevos talentos en el boxeo. Habrá muchos anuncios con respecto a ‘El Canelo’. Habrá sorpresas y recuperaremos fuerza en nado, clavados y corredores, los deportes tomarán la atención de los mexicanos”.

Bicampeón. El buen paso del Atlas tras coronarse en la Liga MX se verá reflejado con otro título en 2022, según Laura Rivas. SUN/Archivo

¿Cómo le irá a Jalisco en 2022?

La comunicadora, Laura Rivas resalta que nuestro Estado está siendo el buen y mal ejemplo de muchas situaciones, “pero los jaliscienses somos inquebrantables, Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata. Entonces, realmente creo que como ciudadanos no vamos a sucumbir y a pelear lo que por derecho nos corresponde. Vamos a lograr hacer muchas cosas y el nombre de Jalisco se verá en todo el mundo, como ejemplo político y de estudiantes, pues habrá muchas exportaciones de cerebros, muchos premios para nuestros genios. Se le dará al arte un impulso maravilloso”, de hecho resalta que el teatro va a resurgir con gran fuerza.

Lo que viene para Laura

Comparte Laura que recientemente recibió una proclamación de la reina Isabel II, y ahora es Lady Laura Rivas, “ya está en mi pasaporte y en todos mis documentos. Me mandaron mi registro y estoy supercontenta porque es un premio a las personas que hacen obras altruistas y que abogan por la paz mundial”. Ahora mismo también está estrenando nuevo consultorio. “Lo más importante para mí es ayudar a mis pacientes, para mí es un año donde toca estar con la gente y ayudar a esta crisis mundial en todos los aspectos, voy a dar conferencias y muchos cursos. Todos los planes que hay son en redes sociales y en un canal conocido”. También adelanta que ya viene su biografía, pero la editorial ha decidido partirla en tres, así que será una trilogía.