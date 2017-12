Cristian Castro celebra cumpleaños con fiesta musical

Con una gran fiesta musical, Cristian Castro celebró su cumpleaños en el Auditorio Nacional, donde con una risa pícara reveló que ya "araña" los 40 años pero que también anda en busca una novia, pero ya no del matrimonio.

El cantante dejó atrás los sinsabores de su vida privada que tanto lo han mantenido en ojo del huracán para demostrar su calidad vocal y por qué sigue siendo el consentido del público femenino.

Sonriente y con su singular forma de bromear, Castro llenó de magia el escenario, donde no sólo le rindió un homenaje a la belleza femenina que tanto admira sino también a iconos de la música como su padrino José José y Frank Sinatra.

Acompañado por una orquesta, el cantante robó los suspiros desde el primer minuto con "Simplemente tú", "Es mejor así", "No podrás", "Lloviendo estrellas", "New York", "O tú o yo", "Aún estoy de pie", "A esa" y "La nave del olvido".

Estos últimos temas emblemáticos de José José, con los que el hijo de la actriz Verónica Castro una vez más puso de pie a su auditorio, mientras de fondo se proyectaban imágenes de lo que ha sido su carrera.

"Ya vi que viene puro cuerazo y vienen muy cromadas, muy bien vestidas. Son unos cueros las mexicanas, son preciosas y celebraremos a la mujer", dijo.

Del pop, a la bala y hasta ritmos norteños tuvo el llamado "Gallito Feliz" en la velada, en la que no cesó de piropear a su audiencia, mientras recordó que el viernes fue su cumpleaños.

"Cumplí años ayer (viernes). Estoy arañando los cuarenta, así que creo que me quieren cantar 'Las Mañanitas', sólo organícense", expresó Castro para cantar "Sin tu amor", tema de 1999.

"El amor es lo mejor, porque el amor es lo mejor", dijo para cantar "Por amarte así", "Lloran las rosas" y "No puedo arrancarte de mi".

"Gracias México, los quiero y feliz Navidad", expresó Castro en esta velada en la que pidió a su público en un tono de broma que cantara tan fuerte como si fuera Maluma.

Con un toque norteño entonó "Para que te vayas", lo cual era sólo el preámbulo para que saliera el mariachi que si bien anunciaba el final también dejaba ver al intérprete en otra faceta.

"Prometí que me vestiría de charro, pero no queda", dijo Castro bromeando, pues lució un poco subido de peso.

Siguieron "Tu retirada", "El culpable soy yo", "Vuélveme a querer", "Hoy que pienso tanto en ti", "Tú vida con la mía", en esta última pieza tuvo una acompañante muy especial, pues subió a una pequeña a cantar con él.

"Me quiero llevar una novia de aquí, me quiero volver a casar. No, ya basta, no, es un juego, ahora sólo en unión libre", expresó el cantante riéndose y en complicidad con su público.

Y es que hace unos meses contrajo nupcias con Carol Victoria, de quien se divorcio en plena luna de miel.

Tras estas palabras despidió al mariachi para retomar la balada pop con "Ángel", "Cuando me miras así", "No hace falta" y "Azul".

"Gracias, muchas gracias, y a la gente que sufrió con los temblores quiero regalarles mi música al igual que aquellos que no tienen familia", agregó.