Corona Capital abre puertas al público

El Autódromo Hermanos Rodríguez abrió sus puertas al festival de música Corona Capital 2017, que este año llega a su octava edición teniendo como estelar para este primer día de actividades a la banda estadunidense de rock Foo Fighters.

AP / A. Harris

Serán casi 12 horas de música ininterrumpida que sonará a lo largo de cuatro escenarios y se contará con la presentación de 25 grupos para este sábado.

Los primeros en tocar son los integrantes de Sheppard, en la plataforma Doritos, quienes amenizarán durante 40 minutos, para pasarle la estafeta a You Me At Six, así como a Cherry Glazerr, Angel Olsen, Metronomy, Cage The Elephant y The XX.

El entarimado principal será el Corona que cerrará con Foo Fighters, pero antes sonará Elbow, Japandroids, Daya, Circa Waves, junto con Palmistry.

Por otro lado en el escenario Corona Light tocará Spencer Ludwing, Joseph, Daughter, Mogwai, PJ Harvey y Maximo Park.

Y finalmente en el espacio techado Levi´s Tent estará Anika, Tennyson, Lido, Andrew W.K, Banks & Steelz y Kehlani.

Cabe mencionar que habrá una área llamada Afiche Fetiche México, que se trata de una exposición de carteles de artistas internacionales de 10 estudios con piezas exclusivas.

También se contará con el servicio de lockers para que los asistentes guarden sus pertenencias de manera segura.

Asimismo, el Corona Capital hizo mancuerna con la iniciativa de Zonas Restart, que se trata de espacios únicos e innovadores para las personas con discapacidad para una visibilidad y movilidad accesible.

Los niños de tres años en adelante pagan boleto, aunque no hay área especial para ellos, pueden estar en el festival con un adulto acompañante.

Se puede ingresar con bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano, celulares, encendedores, paquetes de cigarros cerrados, tapones de oídos, pomada de labios y lipgloss sin abrir, medicinas de prescripción, cámaras no profesionales de flash y de grabación que midan menos de 12 centímetros.

Al igual que palos de GoPro extendibles, cámaras instantáneas, cigarros electrónicos y vaporizadores, "selfie stick", sombreros, bloqueador solar en crema, maquillaje en polvo, lentes de sol, chamarras, impermeables, botas de lluvia, carreolas, binoculares, baterías externas para celular y máscaras.

Pero está prohibido entrar con armas de fuego o punzocortantes, instrumentos musicales, cinturones con estoperoles o hebillas grandes, mochilas para acampar, paraguas, tiendas de campaña, sillas, carritos, cámaras de video o aparatos de grabación profesionales.

Cámaras análogas, comida o bebida ajena al festival, botellas de vidrio o plástico, hieleras, cobijas, muñecos de peluche, bicicletas, patinetas o longboards, sustancias ilegales o parafernalia, maquillaje líquido.

Tampones, toallas sanitarias abiertas (en la entrada), odres, bota bags, anforitas, paquetes de cigarros abiertos, pintura en aerosol, plumones, marcadores, apuntadores láser, ni drones.

AB.