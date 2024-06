Corona Capital 2024: Estos son los beneficios que tienes con cada tipo de boleto

Tras meses de espera, el festival de Corona Capital ha revelado su cartel, y para este año artistas como Paul McCartney, Green Day, Queens of the Stone Age, Empire of the Sun, entre muchos más encabezaran la edición.



El Corona Capital 2024 se llevará a cabo el próximo 15, 16 y 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y si aún no estás seguro de cuál boleto comprar, aquí te contamos los beneficios de cada uno de ellos y sus precios para que puedas tomar la mejor decisión.

ESPECIAL/X/ @CoronaCapital

Abono General



El Abono General es uno de los accesos más sencillos y, por lo tanto, más económicos , en el que podrás tener acceso a los cinco escenarios dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, a la par que disfrutarás de activaciones e instalaciones en áreas generales del festival.

Abono Comfort Pass



En el Abono Comfort Pass podrás tener acceso a baños privados con aire acondicionado y entrada exclusiva y rápida al festival.

Abono Citibanamex Plus

El Abono Citibanamex Plus es de los pases más completos, aquí te dejamos todos sus beneficios de acuerdo con el sitio oficial del Corona Capital:

Estacionamiento Preferencial (4 o más personas con boleto

Citibanamex Plus por vehículo)

Fast Lane para acceso al festival

Pit lateral a los escenarios principales

Plataforma elevada en escenario principal

Préstamo de baterías para carga de celular

Áreas de mesas y zonas de descanso

Concierge para atención personalizada antes y durante el evento

Selección Gastronómica* (con costo adicional)

Coctelería Especializada* (con costo adicional)

Wi-Fi

Baños Premium

Transporte en carritos de golf entre los dos escenarios principales

Guardarropa

Zonas exclusivas de recarga Citibanamex Cashless

Finalmente el Corona Capital tendrá 4 fases de venta, siendo la fase 1 la más barata para obtener los abonos y sucesivamente su precio al público incrementará, mientras más se acerque la fecha.



Estos son los precios más cargo por servicios:

Abono General – $4,490 pesos

– $4,490 pesos Abono Comfort Pass – $6,635 pesos

– $6,635 pesos Abono Citibanamex Plus – $8,780 pesos



