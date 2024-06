Peso Pluma critica al 'Presidente' en su nueva canción del álbum 'Éxodo'

El cantante tapatío Peso Pluma lanzó su nuevo disco “Éxodo” el pasado jueves 20 de junio y ha emocionado a miles de sus fans tras su exitoso álbum anterior “Génesis”.



En ese sentido, las y los fans de la Doble P comenzaron a escuchar sus nuevas canciones e incluso ya tienen sus favoritas, y aunque en este álbum el cantante tiene varias colaboraciones con grandes artistas como Anitta o Kenia Os, destacó su dueto con Estevan Plazola en la canción “HOLLYWOOD”.

Y es que en “HOLLYWOOD” llamó la atención por su letra, pues en una parte se critica al “Presidente”, esta es la estrofa:



“Nuestra generación piensa diferente, Mira el presidente, otro más para la lista de corruptos, Poder absoluto, viven puro lujo, Mientras que uno aquí valiendo”.



Esta parte de la canción generó un debate en redes sociales, pues algunos fans consideran que no habla de ningún presidente en específico, pues la canción trata temas relacionados con cumplir metas, recordar hasta donde han llegado con esfuerzo y por los sucesos que han pasado para ser quienes son, mientras otras personas con privilegios viven con lujos.



Mientras que, por otro lado, algunos internautas aseguran que esa parte de la canción habla del actual gobierno de México, en referencia al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y otros usuarios de redes piensan que habla del expresidente Felipe Calderón.



Cabe destacar que “HOLLYWOOD” no es una canción nueva, sino que es un cover en que Peso Pluma se suma a la interpretación con Estevan Plazola, lo que la vuelve única y es una versión más acústica.



Fue en 2020 cuando se estrenó “HOLLYWOOD” por lo que algunos internautas consideran que habla de López Obrador, pues en ese año México era gobernado por AMLO.

Letra de “HOLLYWOOD”:



No quiero acostarme, no puedo dormir

No puedo acabar, no me puedo rendir

Tantos recuerdos, logros que viví

Razones me sobran para sobrevivir

No quiero acostarme, no puedo dormir

No puedo acabar, no me puedo rendir

Tantos recuerdos, logros que viví

Razones me sobran para sobrevivir

No todo es como parece

Neta, yo soy prueba en vivo

¿No me creen? Yo se los digo

Hold up

Vivo muy a prisa, la vida de artista, drogas y mujeres

Otra más para la lista

En el ambiente con figuras grandes, citas importantes

Caviar y otras comidas elegantes

Veinte mil como si nada, mucha ropa que es de marca

Puras dieces son mis damas desde antes de la fama

Pero déjame empezar, siéntense, les vo’a contar

Lo que no sabían de mí, to’a la verdad

Me arrestaron a los quince años por querer logras todos mis sueños

Le marcaron a mis jefes, les dijeron que no andaba nada bueno

Doble pantalón para aguantar los cintarazos

Cuando me corrieron, yo me sentía abandonado

Son las cosas que uno va pensando

Rolando un cigarro paseando por Hollywood

Son las cosas que uno va pensando

Rolando un cigarro paseando por Hollywood

No quiero acostarme, no puedo dormir

No quiero acabar, no me puedo rendir

Tantos recuerdos, logros que viví

Razones me sobran para sobrevivir

Compa Peso

Next one playa

Adquiero lo que yo admiro, pocos saben de lo que hablo

Lo tomo como lo tengo porque firme con el diablo

Nuestra generación piensa diferente

Mira el presidente, otro más para la lista de corrupto

Poder absoluto, viven puro lujo

Mientras que uno aquí valiendo

Pero yo seguiré avanzando

(Pero yo seguiré avanzando)

Son las cosas que uno va pensando

Rolando un cigarro paseando por Hollywood

Son las cosas que uno va pensando

Rolando un cigarro paseando por Hollywood

No quiero acostarme, no puedo dormir

No quiero acabar, no me puedo rendir

Tantos recuerdos logros que viví

Razones me sobran para sobrevivir



