Conoce más sobre la cuarta temporada de “Narcos: México”

Netflix dio a conocer imágenes de los nuevos integrantes del elenco para la cuarta temporada de “Narcos”: Diego Luna y Michael Peña. El actor mexicano dará vida a Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara; mientras que el intérprete originario de Chicago actuará como Enrique “Kiki” Camarena, un agente encubierto de la DEA.

Desde finales de 2017, la plataforma informó que sería Luna quien protagonizaría la nueva temporada que cambiará de locación, pues se aleja de Colombia, donde la serie pasó las primeras tres temporadas, para adentrarse en los orígenes de la guerra moderna contra las drogas en México: el origen del Cártel de Guadalajara.

La trama

La cuarta temporada comenzará en un momento en que el mundo mexicano del tráfico era una confederación desorganizada y perdida de cultivadores y traficantes independientes, por lo que los espectadores podrán atestiguar a través de la pantalla el surgimiento del Cártel de Guadalajara, ya desaparecido, en la década de 1980, cuando Félix Gallardo (interpretado por Diego Luna) toma el mando para unificar a los traficantes con la finalidad de construir un imperio de tráfico de drogas.

Es durante estos sucesos que el agente de la DEA, “Kiki” Camarena (actuado por Michael Peña), asume un nuevo cargo que lo hace trasladarse de California a la Perla Tapatía junto con su esposa e hijo. El agente descubre rápidamente la desafiante tarea que tendrá en la ciudad mexicana, pero no se afligirá fácilmente, sino que pondrá manos a la obra y comenzará a recolectar datos de Félix y de su recién creado cártel hasta lograr obtener información valiosa a través de una serie de informantes cercanos al capo.

Diego Luna. El actor interpreta a Miguel Ángel Félix Gallardo, líder de un peligroso grupo criminal. ESPECIAL

Sin embargo, no tardará en sentirse rebasado en su labor al darse cuenta que había subestimado por completo la sofisticación del sistema de Gallardo. Así poco a poco se ve más inmerso en su misión, se desarrolla una trágica cadena de eventos afectando el tráfico de las drogas y la guerra en su contra en los años por venir.

Por su parte, Miguel Ángel Félix Gallardo se convertirá en el más grande narcotraficante en la historia de México, fundador de la industria actual de la droga mexicana. Silencioso pero audaz, inescrutable pero de mente aguda, a todas luces él es un líder benévolo, leal a sus amigos, asociados y empleados, pero su ambición se antepondrá a todo lo demás.

El elenco

Además de Diego Luna y Michael Peña, también participarán en “Narcos: México” los actores Aaron Staton (conocido por su actuación en la serie “Mad Men”), quien interpretará a “Butch” Sears; el poblano Alejandro Edda (de “Fear the Walking Dead”) como Joaquín Guzmán, mejor conocido como “El Chapo”; el mexicano Alfonso Dosal (de “Hazlo como hombre”) como Benjamín Arellano Félix; Alyssa Diaz como Mika Camarena; Clark Freeman (“We Go On”) como Ed Heath; el argentino Ernesto Alterio (“Las chicas del cable”) como Salvador Osuna Nava; Fermín Martínez como Juan José Esparragoza Morena, “El Azul”; la chilena Fernanda Urrejola como María Elvira; Gerardo Taracena (“Apocalypto”) como Pablo Acosta; Gorka Lasaosa (“Brain Drain”) como Héctor Palma; Guillermo Villegas (“Sin Nombre”) como Sammy Álvarez; Horacio García Rojas (“Texas Rising”) como Tomás Morlet; Jackie Earle Haley (“Watchmen, Little Children”) como Jim Ferguson; Joaquín Cosío (“007: Quantum”) como Don Neto (Ernesto-Fonseca Carrillo); José María Yazpik (“Narcos”) repite su personaje como Amado Carrillo Fuentes; entre otros.