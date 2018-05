Conoce al reparto de la serie 'Watchmen'

'Watchmen', la popular novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, ya está en preparativos para llegar a la pantalla chica gracias a HBO y ahora tenemos la noticia de que ya cuenta con una parte del reparto confirmada.

Según el sitio especializado Variety, la serie de televisión tendrá a Regina King (The Leftovers) y Don Johnson (Django Sin Cadenas) como protagonistas, a quienes se les unirán Louis Gossett (Hap and Leonard), Adelaide Clemens (El Gran Gatsby), Andrew Howard (Agents of S.H.I.E.L.D.) y Tim Blake Nelson (4 Fantásticos) como reparto regular.

El cómic y tuvo una adaptación previa, en 2009, cuando Zack Snyder lo llevó al cine con la película homónima de casi tres horas de duración. Ahora llega este nuevo proyecto, que según sus creadores no será una adaptación directa de las historietas, y mucho menos una secuela o precuela de la historia de Snyder, sino que será una nueva historia con la adhesión de nuevos personajes pero sin alejarse de la línea principal del argumento de la historieta.