Gran noche se vivió en el Estadio Akron este miércoles con la presentación de la estrella canadiense, The Weeknd, a propósito de su gira "After Hours Til Dawn Tour" donde convocó a cerca de 60 mil asistentes, destacando, "es mi primera vez aquí, demuestrenme mucho amor".

La velada comenzó minutos después de las 21:00 horas. El escenario lucía imponente con una gran plataforma que abarcaba toda la cancha, además había una gran efigie de forma femenina al centro y al final de dicha instalación una luna que ambientaba a la perfección una atmósfera futurista, pues donde estaban los músicos del artista, las formas y bases en las que estaban, simulaban una ciudad de estela distópica, misma que lucía espectacular con una gran pantalla detras con visuales con la misma temática, además había otras dos pantallas laterales para que el público de gradas viera a la perfección la astucia del músico y cantante sobre el escenario.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

EL INFORMADOR/ A. Navarro

El cuerpo de bailarines vestía de blanco y caminaba de manera coordinada y en sincronía recorriendo la plataforma. The Weeknd lució un atuendo de estética bélica con una máscara futurista y un brazo de la misma textura, entonando canciones como "False alarm", "Take my breath" y "Sacrifice", entre otras. Al público se les entragaron brazaletes que se iluminaban durante los performance, dando una óptica vanguardista.

Otras canciones que interpretó también fueron "The Hills" y "Often", vean qué bien lucen esta noche Guadalajara", mencionó Abel. Y es que la velada se caracterizó por ser eléctrica y enérgica. Cuando sonaron los acordes de "Starboy" la gente celebró el momento, pues se trataba de uno de los más importantes hits del músico. Los bailarines desarrollaban una coreografía experimental. También resonó durante el espectáculo "Pray for me" y "Low life".

EL INFORMADOR/ A. Navarro

EL INFORMADOR/ A. Navarro

En el tema "Circus maximus" estaba por llegar el momento que esperaba el público, que Abel se quitara la careta y así sucedió, provocando tal acción una gran sorpresa y ovación, después sonó "Faith" y luego "After hours". "Todos ustedes se oyen hermoso esta noche".

Aún se esperaba que The Weeknd interpretara otros temas como "Feel It coming", "Blinding lights" y también "In your eyes", entre otras más. "Este es mi último show para América Latina", resaltó, además, también se bajó del escenario para convivir con la gente.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

EL INFORMADOR/ A. Navarro

Cabe mencionar que previo a que iniciara el espectáculo, el tráfico estaba complicado, incluso varios asistente destacaron que hubo un percance vial el Avenida Vallarta y esto retrasó aún más la movilidad. El macroperiférico también estaba abarrotado.

Ya en el estadio muchos de los asistentes llevaban atuendos similares al músico en colores rojo y negro como en su disco "After Hours" donde incluso iban maquillados para simular los golpes en la cara que simuló el cantante en la portada del disco.

CT