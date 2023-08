Uno de los musicales más exitosos en la Ciudad de México es “Vaselina Timbiriche”, una producción de Alejandro Gou en alianza con Erik Rubín y Benny Ibarra. Y para deleite de los tapatíos la gira por la República Mexicana comenzará en Guadalajara el próximo sábado 20 de enero del 2024, en el Auditorio Telmex con dos funciones, a las 17:00 y 20:30 horas.

En entrevista con EL INFORMADOR, Gou comparte que a la Perla Tapatía vendrá todo el elenco que está ahora mismo en la Ciudad de México y también se presentará la misma escenografía y herramientas tecnológicas con las adecuaciones que se tienen que hacer por la diferencia de las mediciones de los escenarios. Pero reitera que es su compromiso, como lo ha sido siempre, que todos sus espectáculos sean los mismos, con la calidad con la que se gestaron para que todo el público disfrute a lo grande la experiencia.

“Gracias a Dios, después de haber estrenado en la Ciudad de México con un gran éxito y con todas las funciones agotadas, voy a alargar la temporada hasta diciembre. Así que empezaremos con la gira en enero; el día 20, Guadalajara será la primera ciudad que visitemos en el Auditorio Telmex, un foro que ya hemos visitado con otras producciones y ahora le toca a ‘Vaselina’ con el mismo elenco y la misma producción. Es un compromiso mío que a partir del éxito que está teniendo el musical, pues compartirlo con la ciudades más importantes de la República; además de Guadalajara, vamos a ir a Monterrey, Puebla y Querétaro”, son las únicas confirmadas de momento, puesto que por la agenda de trabajo de los cantantes, “es una locura poder sacar más fechas”.

Refiere que le encanta tener a los Timbiriche de nuevo con este musical en el que estuvieron hace ya 40 años y en el mismo teatro (Centro Cultural Teatro 1), pues es mayor la nostalgia, además, están rodeados de gente de gran nivel como: María León, Yahir, Kalimba, Angélica Vale y Leonardo de Lozanne.

Expresa que tener a la banda pop más importante de los años 80 implicaba desarrollar una producción gigantesca y así ha sucedido: “Después de haber hecho ‘Jesucristo Súper Estrella’, ‘José El Soñador’, ‘Hoy No Me Puedo Levantar’ y ‘Mentiras’, mi reto como productor era invertir mucho y se logró. Contraté a creativos de todas partes del mundo, de Nueva York, de Londres y de Argentina. La puesta en escena es una locura, más de 300 luces robóticas, rayos láser, elevadores, una carrera de coches increíble y músicos en vivo”.

Reitera que la producción está hecha para salir de gira y que el público que acuda a verlos no se va a perder de nada, “los mismos actores que están en México, van a la gira, a mí no me gusta salir de tour y anunciar gente que no llegue. En el escenario estarán las mismas 300 luces robóticas, los rayos láser y toda la infraestructura que llevamos de video, es el videomapping más grande que se haya hecho en México, llevamos también más de 300 metros de pantallas de led, es decir, que tiramos la casa por la ventana. Que tenga asegurado el público de Guadalajara que será la mejor obra que hayan visto en su vida, yo se los firmo”.

Sobre tener esta colaboración con Benny y Erik, destaca que desde siempre ha sido fan de ellos y ahora hacer esta mancuerna con ambos es un sueño cumplido, “cuándo me iba a imaginar tener a los Timbiriche sentados en mi oficina. Estoy asociado con Erik, y Benny es el productor musical. Se hicieron arreglos nuevos y especiales para esta ‘Vaselina’ que suena increíble”. Coincidieron cuando se reunieron que tanto el concepto de Timbiriche como la credibilidad de él como productor son muy importantes, por lo que había “que hacer una bomba de producción para que nuestros nombres quedaran aún más arriba y lo logramos”.

En cuanto a la adaptación de la trama, resalta que la hizo más madura, “le quitamos toda la farsa y toda la parodia que tenía antes, pero sigue muy divertida; sin embargo, es una ‘Vaselina’ más madura, una que se cuenta mucho mejor”.

Además, se incluyeron un par de temas que no estaban en el libreto como “Irremediablemente fiel a ti” (“Hopelessly Devoted To You”) que cantaba originalmente Olivia Newton-John, ahora en voz de María León.

Asimismo, adelanta Gou que el soundtrack saldrá pronto en plataformas digitales, “ya para enero llegaremos con el disco a Guadalajara”. También se pidió permiso a la película para representar la carrera de coches.

El costo de los boletos

Cuando comenzó el montaje en la CDMX hubo polémica por el costo de los boletos, los más caros, entre los cuatro mil y los cinco mil pesos. Y aquí en Guadalajara es la misma tarifa, el público encontrará precios desde los mil 500, hasta los cinco mil pesos.

Al respecto, expresa Gou que tanto el elenco como la producción lo valen: “Siempre habrá haters. Obviamente cuando tienes un elenco así y una producción tan cara, pues tienes que cobrar al nivel para recuperar la inversión. Los mismos haters ya han ido a ver la obra y salen diciendo que el montaje cuesta cada centavo que se les cobró. Los espectáculos en Londres y en Broadway son más caros y algunos de estos no están a la altura de ‘Vaselina’ en México. Entonces, hay precios para toda la gente”. De hecho, anuncia que la preventa de boletos será por Citibanamex con el 15% de descuento, ésta será del 25 al 27 de agosto.

Gou también comparte a EL INFORMADOR que tiene los derechos de los montajes de “Matilda”, “Sister Act” y “Beetlejuice”. Mientras, sigue con las funciones de “Lagunilla Mi Barrio”, “Mentiras”, “Mentidrags” y la gira “Me Caigo de Risa”.

Recordó que “Matilda” será producida en 2024, “tenemos muchísimo para trabajar en Gou Producciones”.

El productor Alejandro Gou, alista para el 2024 una gira con “Vaselina Timbiriche”. CORTESÍA

¿De qué trata “Vaselina”?

El rebelde “Danny” y la inocente “Sandy” mantienen un romance durante las vacaciones de verano, creyendo que no se volverán a ver. Sin embargo, para la sorpresa de ambos, acaban estudiando en la misma escuela. Cuando se reencuentran “Sandy” descubre que “Danny” no es el mismo chico atento y encantador, sino un joven que se hace el rudo ante su pandilla. Las chicas apoyarán a “Sandy” para que se atreva a luchar por lo que quiere y “Danny aprenderá una lección”.

