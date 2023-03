El cantautor colombiano Fonseca estará visitando Guadalajara el próximo jueves 20 de abril, llegará con su gira “Viajante Tour” al Teatro Diana, en punto de las 20:30 horas. A propósito, EL INFORMADOR conversó con él sobre esta presentación donde estará cantando los temas más recientes de su álbum que le da nombre a la gira, aunque también habrá tiempo para repasar sus éxitos.

Expresa por ejemplo que “Viajante” también es una palabra que simboliza sus primeros 20 años de trayectoria en la música: “Quería celebrar el camino recorrido, y cuando encontré (la palabra) ‘Viajante’, dije… ‘Eso es lo que yo quiero’. Y ha sido muy bonito lo que hemos recorrido ya, desde mediados del año pasado con el tour; hemos ido a muchos lugares y estoy muy emocionado de regresar a México, de viajar a Guadalajara y llegar al Teatro Diana el próximo 20 de abril”.

Ahora en nuestra ciudad, Fonseca celebrará el primer aniversario de su álbum donde incluye colaboraciones con Matisse, Greeicy, Cali y El Dandee, así como con Silvestre Dangond y Cimafunk, además, claro, de festejar sus años de carrera artística: “Las alegrías que ha traído ‘Viajante’ han sido increíbles y de verdad que además el show es muy especial, porque elegí las canciones más importantes de mi trayectoria, hicimos una historia literalmente, para contar esos 20 años de principio a fin. Entonces, pues es un concierto donde la gente te canta las canciones de arriba a abajo, realmente es un momento de celebración y de fiesta muy especial”.

A propósito de estas dos décadas de trabajo y de estar viajando por el mundo constantemente, le preguntamos a Fonseca que significado les da hoy a este “Viajante” que es ahora y al “Viajante” que fue ayer. “Cuando yo estaba buscando esa palabra que le diera significado a esta trayectoria, llegué a encontrar que el viajante, a diferencia del viajero, se traslada de un lado a otro siendo tal cual es y ahí fue donde dije que mi amor, mi respeto y mi admiración por la música es algo que he mantenido intacto a lo largo de esta trayectoria y es por eso (que la palabra) describe mi sentimiento hacia la música y hasta este momento de mi vida”.

Con respecto a la evolución musical en su carrera, resalta que desde siempre ha sido un trabajo constante de experimentación. “Es no tenerle miedo a experimentar con distintos géneros, no tenerle miedo a jugar con la música y a meterme en distintos mundos sonoros y ‘Viajante’ pues sin duda es eso, y ya estoy trabajando en lo que será mi próximo álbum; de hecho, acabamos de sacar un video en vivo y en directo de las canciones de ‘Viajante’, que para mí es un mensaje muy importante, porque lanzar un tema así, es decir… desconectemos un poco la cabeza de las redes sociales y de tanta tecnología y vivamos el mundo en vivo y en directo. Entonces, he podido ir contando mi vida a través de las canciones, de lo que soy y de lo que digo en cada una de ellas”. Incluso, no descarta en algún momento hacer algo en el regional mexicano.

“México en mi trayectoria ha significado mucho, desde un lado personal, musical y cultural; me identifico y me gozo mucho la vida allá y siempre que estoy ahí es enriquecimiento para el alma y la música, así que regresar con ‘Viajante’ pues significa muchísimo”.

Finalmente sobre el boom de la música colombiana en el mundo, donde las más grandes estrellas están saliendo de ahí, y abrazando el idioma español sobre todo, Fonseca responde: “Para nosotros significa mucho, llevar el mensaje de lo que realmente somos los colombianos a través de nuestra música, ha sido muy importante. Siempre he creído que por medio de la música, uno puede darse cuenta de cómo es un país y su gente”.

Toma nota

Una vida de premios

2016

Reconocimiento Pro-Social por su compromiso con diversas causas filantrópicas en los Kids’ Choice Awards Colombia.

Premio Grammy Latino. Mejor Canción Tropical - “Vine a Buscarte”.

Premio Grammy Latino. Mejor álbum Cumbia o Vallenato - “Homenaje a la música de Diomedes Díaz”.

2015

Premio Grammy Latino. Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional - “Fonseca Sinfónico”.

2012

Premio Grammy Latino. Mejor Álbum Tropical Fusión - “Ilusión”.

2007

Premios Billboard de la Música Latina. Mejor Álbum Tropical - “Corazón”.

2006

Premio Grammy Latino. Mejor Canción Tropical - “Te Mando Flores”.

Premios MTV. Mejor Nuevo Artista.



Para fans

Colaboraciones

El cantante ha realizado más de una veintena de duetos, entre los que destacan:

“Yo no soy de nadie” con Alejandra Guzmán.

“Estar lejos” con Willie Colon.

“Soledad” con Jesse y Joy.

“Pobre corazón” con Reik.

“La Tierra del Olvido” (2015) con Carlos Vives, Fanny Lu, Maluma, Andrea Echeverri, Cholo Valderrama, Coral Group y Herencia de Timbiquí.

“Amor eterno” con Víctor Manuelle.

“Y tú” (2015) con Juanes.

“Caminar de tu mano” con Río Roma.

“Bambú” (MTV Unplugged) con Miguel Bosé.

“Now The Time Has Come” con Ringo Starr.

“Alguna vez” con Juanes.

“Este corazón” con Diego Torres.

Agéndalo

“Viajante Tour” con Fonseca, jueves 20 de abril a las 20:30 horas, en el Teatro Diana. Boletos de 500 a mil 400 pesos.

